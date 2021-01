Bordeaux Mercato : Les Girondins proches de deux coups à 0€

Publié le 09 janvier 2021 à 05:30

Les Girondins de Bordeaux misent sur ses pépites en ce mercato d’hiver. Raison pour laquelle la direction du club au scapulaire souhaite prolonger les contrats de deux joueurs durant le mercato.

Après Baysse, deux prolongations annoncées chez les Girondins

Après un été très calme, les Girondins de Bordeaux semblent partis pour passer un hiver de même facture. L’été dernier, le FCGB n’avait enregistré que la signature d’Hatem Ben Arfa. Cet hiver, la direction du club au scapulaire devrait s’intéresser à la situation des joueurs en fin de contrat. C’est ainsi que vendredi Bordeaux a officialisé la prolongation de Paul Baysse. En fin de contrat en juin, le défenseur central a rempilé pour trois ans, soit jusqu’en 2024. Comme le joueur de 32 ans, le FCGB souhaite encore prolonger les contrats de deux pépites. L’Équipe assure que Dilane Bakwa et Amadou Traoré pourraient également rempiler. L’objectif pour le club est de blinder ses deux attaquants encore sous contrat jusqu’en 2022.

Des discussions en bonne voie et des départs en vue ?

Le quotidien sportif assure que la direction bordelaise a déjà transmis des offres de prolongation aux deux joueurs. Tous deux âgés de 18 ans, ils ont fait leurs débuts en Ligue 1 cette saison. Dilane Bakwa a disputé 26 minutes en trois matchs. Amadou Traoré a également pris part à trois rencontres de championnat (44 minutes). Le journal national indique que les discussions entre la direction et les deux joueurs vont se poursuivre dans les semaines à venir. Contrairement à Bakwa et Traoré, deux cadres ne devraient pas rempiler avec les Girondins.

En fin de contrat, Pablo Castro aurait décliné une prolongation de trois ans. Quant à Youssouf Sabaly, il a indiqué vendredi qu’il n’avait pas reçu d’offre pour prolonger. « Je suis très bien au club mais si je n’ai pas d’offre, découvrir autre chose ne me dérangera pas. Ce n’est pas quelque chose qui me pèse et je donnerai tout jusqu’à la fin de mon contrat », a-t-il déclaré en conférence de presse.













Par Ange A.