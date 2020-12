Bordeaux Mercato : Deux signatures dans les tuyaux au FCGB

Publié le 22 décembre 2020 à 11:45

Deux joueurs importants des Girondins deBordeaux, en fin de contrat en juin 2021, ont la possibilité de prolonger leur bail. Ils auraient chacun une proposition concrète de la direction du club au scapulaire entre leurs mains.

Bordeaux : deux propositions de prolongation

Comme de nombreux joueurs de Bordeaux, Pablo (Castro) et Youssouf Sabaly arrivent au terme de leur contrat en Gironde, le 30 juin prochain. Cependant, le club au scapulaire ne veut pas les voir partir librement à l’été 2021. Dès lors, il leur a fait une offre en vue d’une prolongation de leur bail, selon les révélations de Sud Ouest. En effet, les décideurs des Girondins ont proposé « une saison supplémentaire » à l’arrière central brésilien et au latéral droit sénégalais d’après le journal régional.

L’idée de Bordeaux n’est pas forcément de garder les deux défenseurs dans son effectif. « L’enjeu, pour le club, est de ne pas voir partir gratuitement des joueurs qui représentaient encore il y a quelques mois une valeur marchande importante », a expliqué la source. Pablo (29 ans) et Youssouf Sabaly (27 ans) ne sont pas les seuls joueurs en fin de contrat chez les Girondins dans six mois. Paul Baysse (32 ans), Vukasin Jovanovic (24 ans), Maxime Poundjé (28 ans) et Nicolas de Préville (30 ans) sont aussi concernés. Vendredi dernier, Jean-Louis Gasset n’avait pas caché son souhait de voir le contrat de Paul Baysse prolongé.

Pablo et Sabaly, deux joueurs clés de Gasset

Notons que Bordeaux avait repoussé une offre de Fulham FC estimée à 12 M€ pour Youssouf Sabaly l'été dernier. Pablo également avait la cote sur le marché, mais sa grave blessure au genou en mars 2020 avait compromis son éventuel transfert. Joueurs clés de l'entraîneur des Marine et Blanc, le premier a pris part à 15 matchs de Ligue 1 cette saison pour autant de titularisations. Quant au second, il a disputé 11 matchs en championnat et a été titulaire 10 fois.













Par ALEXIS