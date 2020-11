ASSE : Un ancien promet de tout balancer sur Saint-Etienne

Publié le 27 novembre 2020 à 13:00

L'ASSE traverse une très mauvaise passe en Ligue 1 avec sept défaites consécutives et s'apprêtent à recevoir le LOSC, deuxième de Ligue 1, dimanche (21h) à Geoffroy-Guichard. Une rencontre à haut risque pour un club plongé dans un certain marasme financier, dont Jean-Louis Gasset, actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux, est tenu pour responsable.

Les malheurs financiers de l'ASSE ont un coupable tout trouvé

Il a fallu dégraisser cet été pour l'ASSE, afin de rétablir un certain équilibre dans des finances plongées dans le rouge. Les Verts se sont débarrassés de Loïs Diony et de Yann M'Vila, partis respectivement à Angers SCO et à l'Olympiakos, deux gros salaires en moins pour l'AS Saint-Etienne. La très belle vente deWesley Fofana à Leicester City pour 35 millions d'euros hors bonus était nécessaire, mais elle a mis l'ASSE la tête sous l'eau sportivement. Depuis le départ du défenseur, Sainté n'a plus gagné un match. À l'origine de ces problèmes, pour beaucoup d'observateurs, les mercato de l'ancien entraîneur Jean-Louis Gasset, qui a fait venir des joueurs aux salaires élevés, sans aucun potentiel de revente, entre 2017 et 2019.

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux avait répondu aux critiques cet été, dans un entretien à L'Equipe. "J'ai fait au mieux dans la conjoncture, a expliqué Jean-Louis Gasset. Je pensais que ces joueurs-là pouvaient nous amener ce qui manquait et redonner confiance aux anciens. J'ai repris l'équipe en décembre 2017, à la 16e place. On a fini 7es, puis 4es. J'ai passé dix-huit mois extraordinaires à Saint-Étienne. J'ai vu un Chaudron plusieurs fois en folie et des Stéphanois heureux. On a atteint l'objectif en les ramenant en Europe. On a fait tout ce que l'on a dit, en faisant aussi débuter William Saliba, Wesley Fofana, Charles Abi... Alors, tout ce qui se dit. Quand je reviendrai à Saint-Étienne, je serai très heureux de revoir des gens avec qui j'ai travaillé."

Jean-Louis Gasset promet des révélations

Pourtant, les cadres recrutés par Jean-Louis Gasset ont, pour la plupart, eu des relations tendues avec son successeur Claude Puel. Et les maux actuels de l'ASSE ne sont pas uniquement imputables à l'actuel coach des Verts et à son projet de jeu. Les critiques sur l'ex-entraîneur de l'AS Saint-Etienne ont perduré au fur et à mesure que le club glissait en Ligue 1. La question est donc revenu aux oreilles de l'ancien adjoint de Laurent Blanc. "Quand on jouera à Saint-Etienne, je vous répondrai, a lancé Gasset en conférence de presse jeudi. Aujourd’hui, on joue Paris. Ça me suffit déjà dans mon approche. Saint-Etienne, on les joue dans pas longtemps (le 16 décembre, ndlr), on en discutera." Des révélations et des explications sont donc à prévoir du côté de l'ASSE, qui défie le LOSC dimanche (21h), à Geoffroy-Guichard.













Par Matthieu