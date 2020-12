LOSC : La réaction du président Lopez après le tirage de Ligue Europa

Publié le 14 décembre 2020 à 23:06

Suite au tirage au sort, Gérard Lopez, le président du LOSC, aborde avec méfiance la double-confrontation face à l'Ajax en 16e de finale de Ligue Europa.

LOSC : Gérard Lopez redoute une équipe "pleine d'expérience"

Sur le site internet du club lillois, le président Gérard Lopez a livré sa réaction suite au tirage au sort des 16e de finale de Ligue Europa, qui a attribué l'AFC Ajax comme adversaire du LOSC au mois de février prochain. L'homme d'affaires de 48 ans est méfiant, l'équipe néerlandaise ne lui rappelle pas forcément de bons souvenirs. "Nous nous attendions à une grosse équipe, quel que soit le tirage. L’Ajax fait partie des grands d’Europe, qui se qualifie quasiment chaque année avec des résultats intéressants. Nous les avions joués l’an dernier et pu constater leur expérience" a déclaré Lopez.

Une double-confrontation en guise de revanche

Les matchs, qui auront lieu le 18 février à Lille (21 h) puis le 25 février à Amsterdam (18 h 55) offriront l'occasion aux Lillois de laver les deux affronts subits face à cette même équipe amstellodamoise l'année dernière en Ligue des Champions (0-3, 0-2). "Ils ont su faire mal dans leurs moments forts, se rappelle le boss du LOSC. Il y a donc un esprit de revanche. Mais chaque match est différent, chaque saison est différente ; alors on jouera à fond. À nous de faire du mieux possible, d’apprendre des confrontations des saisons passées. Et de donner du plaisir à nos supporters qui, malheureusement, ne sont toujours pas au stade" a-t-il renchéri, espérant voir son équipe composter son ticket pour les 8e de finale à l'issue de cette double-confrontation.













