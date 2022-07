OL Mercato : C'est fait, une grosse recrue arrive à Lyon !

Publié par Anthony le 21 juillet 2022 à 16:44

OL Mercato : En quête d'un latéral gauche depuis le début du mercato estivale, Lyon a bouclé l'arrivée d'un défenseur de l'Ajax.

OL Mercato : Nicolas Tagliafico donne son accord à Lyon

Après la désillusion de Tyrell Malacia qui s'est envolé pour Manchester United, l' OL a eu du mal à retrouver un latéral gauche pour pallier au départ d'Emerson à Chelsea et de Léo Dubois, poussé vers la sortie. Annoncé sur les dossiers d'Estupinan ou encore Grimaldo, Bruno Cheyrou s'était rendu au Pays-Bas pour rencontrer Nicolas Tagliafico et faire pencher la balance. Revenu à la charge ce jeudi, Lyon a posé un ultimatum à l'international argentin (39 sélections), qui avait laissé la proposition des Gones sur le côté en espérant une offre d'un club de Premier League ou de Liga. Une réponse définitive avant ce week-end a été demandée par les dirigeants lyonnais qui commençaient à s'agacer devant le comportement du joueur.

Finalement, l'Olympique Lyonnais a obtenu gain de cause selon Voetbal International. Le joueur de l'Ajax aurait donné son accord au club rhodanien et s'apprête à s'envoler en direction de Lyon pour signer un contrat de trois ans et rejoindre le groupe ce vendredi. Une bonne nouvelle pour la direction lyonnaise qui ne voyait pas le bout du transfert et qui se voyait contrait de repartir en quête d'un autre latéral gauche.

OL Mercato : Un dossier fastidieux enfin bouclé

L' OL déboursera les 4 millions d'euros demandés par l'Ajax Amsterdam pour son joueur et permettra au club d'éviter des dépenses trop importantes pour un budget limité. Mais devant la lenteur du dossier, Lyon s'était mis en quête de couvrir ses arrières en cas d'un refus de Nicolas Tagliafico. La piste menant à Pervis Estupinan bien qu'onéreuse était sérieuse. Les Gones signent ainsi leur cinquième recrue cet été après les retours d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémy Riou, et l'arrivée de Johann Lepenant. De son côté, l'Ajax n'a pas tardé à trouver son successeur en déboursant 10 millions d'euros pour le grand espoir Owen Wijndal de l'AZ Alkmaar.