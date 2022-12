FC Barcelone Mercato : Une piste du Mondial s'éloigne du Barça

Publié par Jules le 05 décembre 2022 à 23:37

Le FC Barcelone veut se renforcer pour le prochain mercato et s'intéresse de très près aux performances des joueurs engagés dans le Mondial.

Ces dernières semaines, de nombreuses pistes sortent dans la presse pour le FC Barcelone. Parmi les informations, certaines mènent à des joueurs qui réalisent un bon début de Coupe du monde. C'est notamment le cas de Mohammed Kudus qui, en plus de briller avec l'Ajax Amsterdam depuis le début de saison, s'est montré très bon avec le Ghana pendant cette compétition, même si cela n'a pas suffi aux Black Stars pour se qualifier en huitième de finale. Le Barça serait à l'affût pour le joueur.

Il s'en est pourtant fallu de peu pour que Mohammed Kudus et le Ghana accèdent aux phases à élimination directe. Même si les Black Stars ont terminé derniers de leur groupe, ils n'étaient qu'à un point du 2e, l'Uruguay, contre qui ils se sont finalement inclinés lors du dernier match des phases de poule. Cependant, ces trois matchs de Coupe du monde ont suffi à l'Ajacide pour exploser aux yeux du monde, et notamment du FC Barcelone.

FC Barcelone Mercato : Mohammed Kudus s'éloigne de l'Espagne

En plus du FC Barcelone, les prétendants sont nombreux pour Mohammed Kudus. On compte notamment le Real Madrid, l'OL, le Borussia Dortmund, la Juventus ou encore l'AC Milan. Néanmoins, le Ghanéen ne devrait pas rejoindre l'un de ces clubs. Selon les informations d'Ekrem Konur, le joueur de l'Ajax serait plus enclin à rejoindre la Premier League, où plusieurs clubs veulent également le récupérer au plus vite après son joli Mondial.

Il y a quelques jours, le journaliste avait d'ailleurs révélé l'intérêt de deux clubs de Premier League. D'après lui, Liverpool et Everton suivraient de près les performances de Mohammed Kudus. Dans ce dossier, l'avantage semble donc être donné aux deux clubs de la Mersey, même si le FC Barcelone pourrait continuer à pousser pour s'offrir le joueur des Black Stars.