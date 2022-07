Man United Mercato : Officiel, Manchester signe un défenseur !

Publié par Anthony le 27 juillet 2022 à 17:24

Man United Mercato : Attendu depuis plusieurs jours, Manchester a officialisé, ce mercredi, l'arrivée de Lisandro Martinez.

Man United Mercato : Lisandro Martinez rejoint Manchester

Dans la liste prioritaire de Manchester United depuis quelques semaines, les Red Devils ont officialisé l'arrivée de Lisandro Martinez en provenance de l'Ajax. La plus grosse recrue estivale du club a signé un contrat jusqu'en juin 2027 avec une année en option. Le montant de la transaction s'élèverait à 57 millions d'euros hors bonus selon les médias britanniques. L'Argentin va retrouver son ancien entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag.

Lisandro Martinez arrive pour concurrencer Harry Maguire, Raphaël Varane et Victor Lindelöf. Vainqueur de la Copa America avec l'Albiceleste en 2021 et deux titres de champion des Pays-Bas, il est une recrue de choix pour la charnière du club qui aura connu des difficultés cette saison, avec la blessure de Varane et les mauvaises prestations d'Harry Maguire. Avec 118 matches sous les couleurs de l'Ajax, il peut très bien jouer en milieu défensif et en défenseur central, son poste de prédilection. Il devient ainsi la troisième recrue après Christian Eriksen et Tyrell Malacia.

Dans le communiqué officiel de Manchester United, Lisandro Martinez a déclaré : " C'est un honneur de rejoindre ce grand club de football. J'ai travaillé si dur pour arriver à ce moment. J'ai eu la chance de faire partie d'équipes à succès dans ma carrière et c'est ce que je veux poursuivre à Manchester United. "

Man United Mercato : Erik ten Hag a fait le forcing

Pour recruter Lisandro Martinez, Erik ten Hag a dû faire le forcing pour obtenir ce qu'il voulait. Placé en priorité par le coach, les négociations ont duré plusieurs jours pour arriver à son but. De plus, le nouvel entraîneur des Red Devils veut aussi récupérer son ancien attaquant, Antony, mais l'Ajax en demande au moins 100 millions d'euros.

En attendant, la direction de Manchester United se félicite de cette nouvelle recrue : " Nous sommes ravis qu'il ait choisi de rejoindre Manchester United et nous sommes impatients de le voir se développer davantage et aider l'équipe à atteindre le succès que nous visons ", a déclaré John Murtough, directeur du football du club.