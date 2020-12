PSG - OL : Suites de l'affaire Neymar, une plainte déposée ?

Publié le 15 décembre 2020 à 11:25

La blessure de Neymar n'a pas fini de faire couler de l'encre, alors que les nouvelles sont rassurantes pour le Brésilien, sorti sur une civière lors de PSG - OL (0-1), dimanche en Ligue 1. Pour avoir blessé Neymar à la cheville, Thiago Mendes et sa famille seraient menacés sur les réseaux sociaux, selon la femme du milieu défensif de l’OL.

Neymar va mieux, mais Thiago Mendes menacé

Neymar a été victime d’un tacle appuyé de Thiago Mendes, lors du match PSG - OL (0-1) au Parc des Princes, dimanche dernier. Il y a eu plus de peur que de mal pour le meneur de jeu du Paris Saint-Germain qui n'a pas de fracture, mais uen simple entorse. Cependant, des fans en veulent au milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais pour son geste mal maitrisé, qui a entraîné l'indisponibilité de la star du Paris SG, pour une durée estimée à trois semaines maximum. D’après la compagne de Thiago Mendes, sa famille est victime de menace sur les réseaux sociaux, suite à la blessure de Neymar. « Tous les messages et audio menaçants que je reçois pour mes enfants et ma famille, je suis en train de les envoyer à la police », a relayé le quotidien Le Progrès.

Thiago Mendes et la star du PSG ont pourtant calmé le jeu !

Le Brésilien de l’OL a pourtant présenté ses excuses publiquement à son compatriote du PSG. « Je viens m’excuser auprès de Neymar. Je n’ai eu aucune intention de le blesser. On sait qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. J’espère qu’il n’y a rien de grave et qu’il pourra récupérer rapidement et redonner de la joie aux supporters. Je réitère mes plus plates et sincères excuses », a-t-il déclaré dans une vidéo sur Instagram. Le blessé a également apaisé la situation en donnant des nouvelles de lui. « Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l'angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs... Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible », a écrit Neymar sur le même réseau social.













Par ALEXIS