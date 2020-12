OL Mercato : Danger, un cadre de Rudi Garcia sur le départ

Publié le 15 décembre 2020 à 14:25

L'OL se place en Ligue 1 avec cinq victoires consécutives, dont la dernière au Parc des Princes face au PSG (1-0). Mais avec ses bons résultats, l'Olympique Lyonnais éveille l'intérêt des clubs étrangers sur son effectif et va devoir se méfier des départs au court terme, qui pourraient chambouler la deuxième partie de saison.

L'OL en pleine bourre, mais gare au mercato !

L'Olympique Lyonnaistalonne le LOSC en tête de la Ligue 1, avec 29 points. La victoire lyonnaise face au PSG (1-0) est la cinquième de rang en championnat et les hommes du Rudi Garcia, privés de Coupe d'Europe cette saison, montrent leurs ambitions. À 33 ans, Marcelo est un des tauliers des Gones, avec 13 des 14 matches de Ligue 1 joués cette saison. "Ça fait déjà trois ans que je suis ici. Je suis content, car beaucoup de choses se sont déjà passées. Elles m'ont faites progresser en tant que joueur et aussi en tant que personne. L'OL est un club magnifique. Je suis très bien ici, car les gens sont très gentils, donc c'est un plaisir de travailler et de passer mes journées avec tout le monde", a déclaré le défenseur dans un entretien accordé à footmercato.

Marcelo est ravi de sa venue à l'OL. "Chaque année, si tu ne progresses pas, ce n'est pas bien. Je suis content d'avoir progressé. J'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai appris à parler le français. Pour ma vie à côté du foot, c'est également très important. Je me suis fait beaucoup d'amis français et j'en suis très content", a ajouté le défenseur qui transmet son expérience aux joueurs de l'OL. "Je suis le plus vieux, je pense (sourire). Je suis le plus ancien parce que j'ai 33 ans. Je peux donner beaucoup d'informations, transmettre mon expérience aux jeunes qui jouent avec nous ici. Même Memphis et Anthony Lopes sont des joueurs qui ont de l'expérience, car ils ont joué beaucoup de matches en carrière. Mais je suis sûr que je peux donner un peu de conseils aux jeunes pour les aider à progresser sur le terrain."

Mercato : Marcelo sur le départ ?

Mais le défenseur de l'OL attire les convoitises. Le Sun cite un de ses proches, qui révèle que "plusieurs clubs sont intéressés, mais il y a eu un bon feeling avec West Ham la dernière fois qu'ils ont parlé, c'est une belle opportunité". Car Marcelo, 33 ans, arrive en fin de contrat à l'OL et une prolongation n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Les négociations pourraient débuter dès le mois de janvier pour un départ gratuit cet été. Mais l'OL pourrait céder son joueur dès cet hiver afin d'en tirer quelque bénéfice. Marcelo, lui, se voit jouer encore longtemps : "Si je me sens bien, je vais jouer. Si je sais que je ne peux pas faire une chose que je savais faire, j'arrêterai. Mais l'âge c'est juste un numéro, un chiffre. J'espère jouer jusqu'à presque 38 ans au moins, on verra. C'est possible, je me sens bien !" Un appel du pied pour l'OL, mais également un danger de départ pour Rudi Garcia.













Par Matthieu