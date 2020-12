OM Mercato : Cinq joueurs poussés vers la sortie en janvier

Publié le 15 décembre 2020 à 17:25

L'OM va profiter de son élimination des Coupes d'Europe pour dégraisser au mercato. Plusieurs départs sont à prévoir pour des joueurs qui pourraient servir de monnaie d'échange alors que l'Olympique de Marseille cherche à se renforcer à bas coût. Les noms des indésirables marseillais sont connus et la direction planche sur le meilleur moyen d'en tirer bénéfice.

L'OM veut investir... dans les prêts

Avant d'aborder son match contre le Stade Rennais, fort de ses six victoires consécutives en Ligue 1, André Villas-Boas a fait le point sur le mercato à venir de l'OM. "On n'a pas d'interdiction d'investir, Franck McCourt est disponible si on présente bien, a commenté le Portugais en conférence de presse. Mais le mercato d'hiver sera plus sur des prêts que sur des investissements. On va regarder ce que le mercato va offrir plus au niveau des prêts en attaque, car si quelque chose arrive à Dario Benedetto, on veut avoir plus d’options que le seul Valère Germain." En plus de ce problème en attaque, l'OM doit anticiper des départs plus contraignants et probables, dont ceux de Florian Thauvin ou Boubacar Kamara, dont le prix de vente a été fixé par les dirigeants olympiens, qui veulent tirer un maximum de leur pépite. "On n'a pas assez d'information pour l'instant (sur d'éventuels départs, ndlr). Il faudra attendre malheureusement fin janvier pour voir si ça va bouger ou pas."

Cinq joueurs sur le départ au mercato

Mais l'OM ne va pas attendre en se tournant les pouces. La direction de l'Olympique de Marseille a d'ores et déjà établi une liste de cinq noms susceptibles de quitter le club au mercato d'hiver, selon Le Phocéen. "Villas-Boas veut dégraisser dans le même temps, écrit le quotidien marseillais. Là encore, rien de nouveau. Les candidats au départ sont connus : Rocchia, Mitroglou, Chabrolle, sur lequel il ne compte plus, mais aussi Strootman et Radonjic, victimes des deux dernières recrues, Cuisance et Luis Henrique donc, puisque c'est un ailier." Si les trois premiers noms ne vont pas peser très lourds dans la balance de l'OM, ceux de Kevin Strootman et Nemanja Radonjic ont plus d'écho sur le marché des transferts. Ils pourraient faire tous les deux office de monnaie d'échange avec d'autres clubs, notamment anglais, qui s'intéressent à eux. Sur le marché, les deux hommes pourraient rapporter une douzaine de millions d'euros en ventes sèches. Southampton ou encore West Ham seraient sur le coup...













Par Matthieu