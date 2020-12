OM Mercato : Marseille hausse le ton pour Boubacar Kamara

Publié le 15 décembre 2020 à 14:55

Boubacar Kamara compte parmi les joueurs de l'OM à fort potentiel sur le marché des transferts. De plus, il intéresse de grosses pointures en Europe. Alerté par les nombreux intérêts pour le polyvalent joueur, l’Olympique de Marseille aurait décidé de doubler son tarif.

L'OM double le tarif de Boubacar Kamara

Il ne reste plus qu’une saison et demie à Boubacar Kamara à l'OM. Toutefois, le club phocéen n’a pas du tout l’intention de brader le très prometteur joueur issu de son centre de formation. Bien au contraire, il compte le valoriser sur le marché, vu les nombreux courtisans à ses trousses. En effet, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio Rome, l'AC Milan sont sur les rangs pour tenter de recruter le milieu défensif ou défenseur central de l’Olympique de Marseille, d’après les informations de Mundo Deportivo. Vu la ruée de ces grosses écuries européenne sur Boubacar Kamara, l'OM a pris la résolution de revoir à la hausse le tarif de ce dernier sur le marché. Estimé à 32 M€ par Transfermarkt, son prix a été doublé d’après la source. Plus concrètement, les décideurs marseillais espèrent un transfert autour de 60 M€ pour le joueur de 21 ans, par ailleurs international Espoir Tricolore.

Frank McCourt attend des transferts

À l'approche de l'ouverture officielle du marché de l'hiver (2 janvier), Frank McCourt a demandé à la direction de l'OM de procéder à des transferts cet hiver, puis à l’été, afin de renflouer les caisses vides du club. Ayant investi plusieurs millions d’euros pour acquérir le club olympien, puis recruter quelques joueurs, le milliardaire américain attend maintenant le retour sur investissement. Outre Boubacar Kamara, Florian Thauvin (28 ans) et Nemanja Radonjic (24 ans) sont concernés par les ventes en vue sur la Canebière. La valeur de ces deux derniers est estimée respectivement à 32 M€ et près de 6 M€.













Par ALEXIS