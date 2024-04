Alors que la vente OM tarde jusqu’ici à se concrétiser en raison des exigences de Frank McCourt, l’Arabie saoudite entend mener une opération importante lors du prochain mercato estival en ciblant plusieurs joueurs à Marseille.

Vente OM : Une collaboration importante se dessine entre l’Arabie saoudite et Frank McCourt

Le suspense autour de la vente OM continue de captiver les médias et d’animer les discussions passionnées dans la cité phocéenne. Les récentes spéculations font état d’une possible arrivée d’investisseurs saoudiens à la tête de l’Olympique de Marseille, ouvrant ainsi la voie à un changement de propriétaire à la fin de la saison. Frank McCourt, actuel détenteur de l’OM, serait prêt à céder ses parts, mais à condition que l’offre financière soit exceptionnelle.

Cependant, les demandes exorbitantes du milliardaire américaine freinent pour l’instant l’avancée de cette opération. Et malgré l’optimisme affiché par Thibaud Vézirian quant à la finalisation imminente de la vente OM aux investisseurs saoudiens, aucune annonce officielle n’a encore été faite dans ce dossier. Cela suscite des interrogations quant à la concrétisation de ce deal, annoncée depuis plus de trois ans. Néanmoins, une future collaboration importante se dessine entre l’Olympique de Marseille et l’Arabie saoudite pour l’été à venir.

Les Saoudiens foncent sur plusieurs cadres de l’OM

Marwan Belckacem avance en effet une autre hypothèse intéressante : l’Arabie saoudite devrait se déplacer à Marseille cet été, non pas pour racheter le club présidé par Pablo Longoria, mais pour évaluer de très près la situation de certains cadres de l’équipe. Des clubs saoudiens seraient même déjà attentifs aux joueurs expérimentés de l’OM, ayant des salaires conséquents tels que Chancel Mbemba, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Jordan Veretout. « On se dirige vers un été mouvementé vu la situation actuelle », déclare l’insider sur son compte X.

Une question se déjà savoir alors dans ce cas de figure : l’Olympique de Marseille va-t-il de vendre ces joueurs convoités par l’Arabie saoudite ? Il est peu probable que le club phocéen se sépare de ses meilleurs éléments au terme de la saison, mais des considérations économiques pourraient entrer en jeu, surtout en cas de non-qualification en Ligue des Champions.

Dans ce contexte, les offres généreuses venues du pays le plus riche du Golfe seraient perçues comme une opportunité financière non négligeable pour l’OM, surtout que Frank McCourt attend toujours de grosses ventes lors des périodes de transferts.

Il faudra donc patienter avant d’être fixer sur cette vaste opération qui se profile avec l’Arabie saoudite, sachant que des rebondissements sont possibles en période de mercatos et que l’avenir du club dépendra de divers facteurs, y compris les opportunités économiques