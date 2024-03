Vente OM : Frank McCourt et les Saoudiens, tout se met en place !!!

Depuis plusieurs mois, les spéculations autour de la vente OM à des investisseurs saoudiens reviennent sans cesse. Et si Frank McCourt s’est récemment montré clair concernant son engagement envers le club, cette transaction semble en bonne voie en interne.

Vente OM :Frank McCourt n’est pas vendeur, un discours de façade dénoncé

Le futur de l’Olympique de Marseille sous la direction de Frank McCourt reste un sujet brûlant qui animent de nombreux débats dans la cité phocéenne. Alors que certaines voix s’élèvent pour affirmer que le milliardaire américain n’a pas l’intention de céder son bien, d’autres persistent à croire que la vente OM est belle et bien à un stade très avancé, avec des dignitaires de l’Arabie saoudite en ligne de mire.

Frank McCourt, dans une récente intervention à la télévision américaine, a lui-même exprimé son attachement et sa passion pour le football européen, laissant entendre qu’il n’envisageait pas de se séparer de l’Olympique de Marseille en raison de la joie que lui procure ce club doté d’une ambiance spectaculaire. Cette position a été renforcée par le président Pablo Longoria, qui a lui aussi démenti les rumeurs autour de la vente OM, les qualifiant de tentatives de « déstabilisation externe ».

Cependant, pour certains journalistes comme Thibaud Vézirian, la vente OM est une opération inéluctable. Sur sa chaîne Twitch, il a expliqué que les déclarations rassurantes de Pablo Longoria font partie d’une stratégie de communication, mais elle ne reflètent pas réellement la situation financière du club. Thibaud Vézirian est convaincu que l’OM enregistre un « bilan déficitaire chaque année », ce qui relance une future cession du club à des investisseurs plus fortunés.

L’Arabie saoudite arrive, c’est une certitude

Depuis plus de trois ans, Thibaud Vézirian maintient sa position initiale. Ayant reçu des informations de sources haut placé, l’ancien journaliste de L’Equipe assure que le processus de la vente de l’OM aux dirigeants saoudiens est toujours en cours. « Tout arrive, c’est une certitude », a-t-il ajouté.

Selon lui, cette transaction de grande envergure est toujours en cours et se concrétisera à un moment donné. Il met en garde contre les informations prématurées sur ce dossier sensible, assurant que les détails de la vente OM seront divulgués de manière officielle et planifiée. Une fois que « le feu vert sera donné », la l’officialisation de cette transaction sera annoncée de manière précise et orchestrée.

Cette situation laisse toujours planer un sentiment de doute sur l’avenir de l’Olympique de Marseille et sur la possible arrivée de nouveaux investisseurs en provenance de l’Arabie saoudite. Si cette vente venait à aboutir, elle marquerait un tournant majeur dans l’histoire de l’OM et aurait un impact significatif sur son avenir.