OL : Des bonnes nouvelles avant d'affronter le Stade Brestois

Publié le 15 décembre 2020 à 19:25

L'OL est sur une dynamique impressionnante en Ligue 1 avec onze matches sans défaite et cinq victoires consécutives, dont la dernière, probante, sur la pelouse du PSG (1-0). Cette série permet aux joueurs de Rudi Garcia de pointer à la deuxième place du championnat, a égalité de points avec le leader lillois. Mais face au Stade Brestois, l'Olympique Lyonnais devra se méfier d'un promu en forme.

Le Stade Brestois prêt à jouer un mauvais tour à l'OL

Si l'OL est en forme en ce fin d'année, avec cinq succès de rang en Ligue 1 et une première place ex-aequo avec le LOSC, le Stade Brestois n'est pas en reste. Les Finistériens ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches et pointent à la 10e place du championnat avec déjà 21 points. Contre l'OL, le coach brestois, Olivier Dall'Oglio, se méfie. "On sait où on va, on sait que c’est une équipe qui prétend au titre aujourd’hui, comme Lille et le PSG, rapporte Ouest-France. Ils sont déterminés, ils n’ont pas de Coupe d’Europe, on sent une équipe qui veut vraiment faire quelque chose. On s’attend à de la qualité. Sur les schémas de jeu, il y a un petit moment qu’ils jouent un peu de la même manière et ça leur réussit bien. Mais ils peuvent aussi changer des joueurs et leur système reste efficace, un peu comme Lille." Prudence est de mise pour le Stade Brestois, qui vient à Lyon avec des arguments.

Des absences importantes côté finistérien

Olivier Dall'Oglio ne semble pas avoir vraiment l'intention de faire tourner contre l'OL. "Je compte beaucoup sur les garçons qui vont rentrer. Ces derniers temps, c’était la même équipe qui débutait. J’ai dit au groupe que tôt ou tard, il y aurait des changements pour X raisons, blessures, suspensions, enchaînements de matches, et qu’il faudra être prêt. Mais ce n’est pas couperet, je suis conscient que l’on va jouer Lyon, l’une des meilleures équipes en France actuellement, que ça va être très difficile et qu’on sera peut-être en difficulté. J’en prendrai compte aussi", a analysé l'entraîneur du Stade Brestois. Il sera néanmoins privé de Jérémy Le Douaron, touché au talon, Ronaël Pierre-Gabriel, blessé aux ischio-jambiers contre le Stade de Reims (2-1) et de Haris Belkebla, suspendu pour le déplacement au Groupama Stadium, mercredi (21h). Côté lyonnais, Thiago Mendes est suspendu après son rouge reçu lors de son tacle sur Neymar.













Par Matthieu