Bordeaux - ASSE : Gasset évoque ses retrouvailles avec Sainté

Publié le 15 décembre 2020 à 18:55

Bordeaux reçoit l'ASSE, ce mercredi (21h), en Ligue 1. Ancien coach de l’AS Saint-Étienne (décembre 2017 à mai 2019), Jean-Louis Gasset a évoqué ses retrouvailles avec les Verts, avec la casquette des Girondins.

Bordeaux : Gasset, « que de bons souvenirs de l'ASSE »

Jean-Louis Gasset va retrouver l'ASSE, ce mercredi soir. Il sera sur le banc des Girondins de Bordeaux qu’il dirige depuis l’été 2020. Le technicien de 67 ans s’attend à des retrouvailles teintées d’émotion avec des Stéphanois qu’il a sauvées de la relégation lors de la deuxième moitié de la saison 2017-2018. Mais qu’il avait également hissé à la 4e place la Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2018-2019, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Avec un mélange de joueurs d’expérience recrutés et de jeunes joueurs talentueux et prometteurs. Que de bons souvenirs dont s’est remémoré Jean-Louis Gasset avant le Bordeaux - AS Saint-Étienne de la 15e journée de la Ligue 1.

« Quand les présidents [Roland Romeyer et Bernard Caïazzo] me demandent de prendre l'équipe, elle est 17e, elle reste sur 10 matchs sans victoire et elle a perdu (5-0) à domicile dans le derby (le 5 novembre 2017). Je leur ai dit qu'il fallait renforcer l'équipe et tout le monde était d'accord. Ensuite, il fallait trouver des hommes », a-t-il raconté pour commencer. « On a redonné de la vie et de l'espoir à tout un stade », s’est souvenu l’ex-entraîneur de l'ASSE ensuite. « Je n'ai passé que dix-huit mois à Saint-Étienne, mais j'ai des images qui me restent, une aventure humaine avec des joueurs et un public magnifiques. Je n'ai que de bons souvenirs, du positif. Je reverrai tout le monde avec plaisir », a conclu Jean-Louis Gasset.

Jean-Louis Gasset et ses renforts magiques

Pour mémoire, le natif de Montpellier avait permis l’arrivée de Neven Subotic, Yann M'Vila, Mathieu Debuchy et Georges-Paul Ntep à l'ASSE lors du mercato d’hiver 2018 pour renforcer une équipe stéphanoise menacée de relégation. Finalement, Jean-Louis Gasset avait remonté les Verts de la 17e à la 7e place. La saison suivante (2018-2019), il avait également attiré Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejczak et favorisé le transfert définitif de Rémy Cabella de l’OM. À l’issue de l’exercice, les Stéphanois avaient décroché une place en coupe d’Europe. Le coach de Bordeaux avait aussi lancé de jeunes joueurs : William Saliba, Wesley Fofana, Mahdi Camara et Charles Abi.













Par ALEXIS