OM : Dimitri Payet aux médias pro-PSG « je sais encaisser »

Dimitri Payet, le joueur offensif de l' OM, sait encaisser. Il a tenu à le faire savoir aux médias pro- PSG qui s'en prennent à lui depuis qu'il s'est moqué du Paris Saint-Germain suite à sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions.

OM : Dimitri Payet pointe des médias pro-PSG

L' OM se prépare à jouer face à Rennes ce mercredi 16 décembre 2020 son match de la 15e journée de Ligue 1. André Villas-Boas et ses joueurs, qui gardent sous le coude deux matchs en retard, sont bien placés pour griller la politesse au PSG cette saison dans la course au titre. L'Olympique de Marseille est 4e du classement de Ligue 1 à 3 points du leader Lille OSC (29 points) malgré ses deux matchs en moins. Face à Rennes, Dimitri Payet et ses camarades vont essayer d'aller chercher une victoire qui les placerait davantage en bonne position pour aller chercher le titre, surtout si certains de leurs rivaux chutent dans ce multiplexe de la 15e journée de Ligue 1.

C'est avant ce match crucial face au Stade Rennais que le joueur de l'OM a évoqué l'épisode de son chambrage avec les joueurs du PSG pour leur défaite 0-1 en Ligue des champions face au Bayern Munich. Dimitri Payet avait produit un GIF disant que l' OM restait à jamais la seule équipe française championne d'Europe. Même si Presnel Kimpembe lui avait répondu, la presse parisienne en avait fait son affaire en le trollant de toutes parts. C'est d'ailleurs ce qui a surpris l'intéressé qui s'attendait à plus de réactions de la part de ses homologues joueurs du PSG que des médias proches du club de la capitale.

Le « même pas peur » du joueur de l'Olympique de Marseille

À la question de savoir s'il regrettait d'avoir provoqué autant de réactions, le joueur marseillais a répondu à L'Equipe : « Pas du tout. J'aimerais même continuer. Ça fait partie du jeu, il ne faut pas le prendre au premier degré.» Il a tout de même pointé le rôle des médias pro-PSG lors de ce chapitre. « Mais je me suis rendu compte d'une chose : ce n'est pas le PSG qui m'a répondu, même si Presnel l'a fait de bonne guerre en conférence de presse. Non, ma surprise, c'est qu'il y ait autant de supporters de Paris dans les médias.»

Et sur ce point, Dimitri Payet n'a pas peur non plus puisqu'il sait qu'il l'a un peu cherché. "Après, quand on est chambreur comme moi, si tu es susceptible, t'es mal. Parfois, ça va un peu loin. Mais c'est parce que c'est l'OM, c'est moi. Je l'accepte », a confié le chef à jouer de l'Olympique de Marseille qui a aussi tenu à faire savoir à cette presse parisienne qui n'a pas hésité à le troller : « Je sais encaisser ».

Quel choc Marseille-Rennes ce soir à 21h ?

Ce soir, sur le coup de 21h, l' OM de Villas-Boas se dressera face à Rennes à 21h. Avec le joli succès ramené par les joueurs de Julien Stéphan de leur déplacement à Nice, cette rencontre promet d'être disputée entre une équipe de l'OM qui marche bien et celle du Stade Rennais qui cherche à retrouver des valeurs.













