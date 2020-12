OM : La guerre continue entre Rudi Garcia et Marseille

Publié le 16 décembre 2020 à 12:30

Les joueurs de l'OM ne gardent pas tous un bon souvenir de leur ancien entraîneur, Rudi Garcia, passé sur le banc de l'OL. En particulier, le milieu de terrain offensif Dimitri Payet, qui s'était écharpé avec son ex-coach la saison dernière. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le n°10 marseillais en a rajouté une couche.

Dimitri Payet au bon souvenir de Rudi Garcia

Le passage de Rudi Garcia sur le banc de l'OM, entre 2016 et 2019, aura fini en eau du boudin. Les supporters n'en voulaient plus et certains joueurs ne s'entendaient plus du tout avec leur entraîneur. Son départ a été vécu comme une soulagement du côté de Marseille et sa nomination en tant que coach de l'OL n'a fait qu'accroître la rivalité entre les deux clubs. Premier détracteur de Rudi Garcia, Dimitri Payet n'a pas l'intention de se réconcilier avec le technicien de l'Olympique Lyonnais. "Avec moi, c'est noir ou blanc, a lâché Dimitri Payet dans un entretien accordé à L'Equipe. Je préfère les gens qui sont francs, qui disent les choses, même quand je ne suis pas bon. On en parle, c'est plus simple que d'essayer de faire de la langue de bois ou de raconter des conneries. Aujourd'hui, ça fait partie du passé."

Le milieu de terrain de l'OMpréfère nettement la relation qu'il a avec André Villas-Boas actuellement. Même quand ce dernier écarte Dimitri Payet du onze de départ. "C'est logique et il m'a même laissé longtemps titulaire, alors que je n'étais pas performant, a commenté le finaliste de l'Euro 2016. Je ne pouvais pas aller me plaindre au coach. C'est à moi de travailler, d'être plus efficace." Les critiques passent mieux quand elles sont émises en toute franchise, estime Payet.

Entre l'OM et l'OM, c'est la guerre

Pour rappel, Dimitri Payet avait taclé Rudi Garcia la saison dernière en marge du match entre l'OM et l'OL. "Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face, avait-il déclaré. Il y a quelques mois, quand on recevait Lyon, il avait eu une causerie sur les joueurs lyonnais, les supporters lyonnais, le président lyonnais..." Ce que Rudi Garcia n'avait pas du tout apprécié, lâchant en retour : "Si les critiques arrivent a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles." La hache n'était pas vraiment enterrée, et Dimitri Payet a remis un coup de pied dans la fourmilière.













Par Matthieu