OM Mercato : Villas-Boas prépare le remplacement de Payet !

Publié le 15 décembre 2020 à 10:55

L'OM n'a pas l'intention de subir le mercato hivernal et compte bien y jouer un rôle d'acteur prépondérant. André Villas-Boas l'a bien précisé avant le match de l'Olympique de Marseille contre le Stade Rennais : il n'est pas interdit au club de recruter et d'investir, car il faudra sûrement compenser des départs, mais aussi préparer l'avenir.

L'OM prépare son mercato et sa révolution

Lancé dans une folle dynamique en Ligue 1, avec six victoires consécutives, l'OMpeut enchaîner un septième succès contre le Stade Rennais, au Roazhon Park, mercredi (21h). Mais outre ces belles performances en championnat, l'Olympique de Marseille semble sérieusement préparer son avenir. Avec le mercato de janvier en première étape. "Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements, a concédé André Villas-Boas. On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. En janvier, on ne saura qu’à la fin du mois, malheureusement, qui va bouger ou non."

Et le coach marseillais ne veut pas se laisser piéger par une mauvaise surprise. D'autant qu'André Villas-Boas négocie une prolongation de contrat et a des projets ambitieux pour l'OM. "L'année prochaine sera l'année zéro pour le club, il y aura beaucoup de changements. Ça va être une année importante pour l'OM, a révélé l'entraîneur portugais. On travaille déjà sur le futur du club, notamment avec Pablo Longoria."

Le successeur de Dimitri Payet en approche ?

Et pour préparer l'avenir, André Villas-Boas ne pense pas qu'à boucher les trous dans son effectif, mais prévoit sur le plus long terme. Ainsi, selon Record, le Lusitanien se tournerait vers le FC Porto, un club qu'il connait très bien, pour préparer la succession de Dimitri Payet. Le meneur de jeu n'est plus vraiment en odeur de sainteté à l'OM, où ses performances en dents de scie sont critiquées. C'est le jeune Portugais Fabio Vieira qui serait pressenti pour remplacer Payet. Le milieu offensif de 20 ans peut jouer en n°8/10 dans un milieu à trois qu'affectionne AVB.

Actuellement, Fabio Vieira a peu de temps de jeu au FC Porto. La raison serait le temps pris par le joueur pour ouvrir les prolongations de son contrat qui prend fin en juin 2022. Pourtant, il a été convaincant lors des minutes jouées dans l'équipe de Sergio Conceição, notamment contre Manchester City à l'aller. Fabio Vieira surprend aussi les observateurs par son niveau de jeu en Youth League, la Ligue des champions pour les jeunes. Un gros coup pour l'OM si l'opération se concrétise. Actuellement, Fabio Vieira est évalué à une dizaine de millions d'euros, mais à 20 ans, le joueur pourrait voir sa cote grimper en flèche.













Par Matthieu