PSG Mercato : Leonardo fait son marché à l'Inter Milan

Publié le 16 décembre 2020 à 14:00

Leonardo, le directeur sportif du PSG, aime l'Italie et son regard se porte régulièrement vers la Botte quand il s'agit de faire son mercato. L'Inter Milan a cette saison toute l'attention du Brésilien, qui cible deux joueurs intéristes. Si l'un semble vouloir rejoindre le Paris SG, le second devrait être plus difficile à convaincre.

Christian Eriksen toujours plus proche du PSG ?

Le mercato du PSG va être animé cet hiver, entre les prolongations de ses stars Kylian Mbappé et Neymar, et les possibles départs d'Angel Di Maria, Julien Draxler ou Keylor Navas. Mais Leonardo est toujours sur la piste d'un milieu de terrain et les choses semblent avancer avec Christian Eriksen. Le joueur n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte à l'Inter Milan et a fait part de son désir de changement. Un retour en Angleterre, du côté d'Arsenal ou de Manchester United, a un temps été évoqué pour l'ancien joueur de Tottenham. Mais selon la presse anglaise et notamment le Daily Star, le Danois de 28 ans aurait donné sa préférence au Paris SG. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le joueur pourrait partir à bas coût de l'Inter Milan, qui pourrait faire un effort financier pour régler ce dossier qui s'envenime.

Une autre cible à l'Inter Milan

Mais Leonardo semble également vouloir faire venir de l'Inter Milan un autre joueur. Une cible bien connue du directeur sportif du PSG, puisqu'elle était déjà dans les plans de Leonardo à son retour au Parc en 2019. Il s'agit de Nicolo Barella. Selon le Corriere dello Sport, le PSG serait toujours sur les traces du milieu de terrain. Mais la venue de l'international italien est rendue difficile par la volonté de l'Inter Milan de le conserver à tout prix. Décrété "intransférable", le joueur de 23 ans est également suivi de très près par le FC Barcelone. Les dirigeants catalans se seraient renseignés sur la possibilité de signer Nicolo Barella, dont le contrat en Lombardie prend fin en juin 2024. Le milieu italien est évalué à une cinquantaine de millions d'euros, un tout autre calibre que son coéquipier danois, Christian Eriksen.













Par Matthieu