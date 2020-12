ASSE Mercato : 100 millions d'euros dans les caisses du club

Publié le 16 décembre 2020 à 15:00

L'ASSE était en grosse difficulté financière ces derniers mois et a dû dégraisser au mercato estival pour rester à flot. Sans la vente de Wesley Fofana, le club aurait "pu déposer le bilan en fin de saison", selon David Berger, journaliste sur Canal+. Et si les Verts n'ont pas coulé, c'est peut-être grâce à son ancien coach, Jean-Louis Gasset.

Jean-Louis Gasset responsable du gouffre financier de l'ASSE ?

Sur le banc de l'ASSE de fin 2017 à mai 2019, Jean-Louis Gasset a été tenu responsable de la situation financière récente des Verts. Ses signatures, des joueurs rémunérés au prix fort, ont creusé des trous dans les comptes du club, comme l'avait expliqué Claude Puel en octobre dernier. "Le club allait dans le mur, avait lâché l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Il s'était beaucoup endetté pour suivre ce schéma, qui avait vécu. Mon boulot, ce n'est pas de dire si ce qui a été fait est bien ou pas bien, mais d'établir un constat et de faire une projection. J'ai construit un nouveau projet pour le club, pas pour moi."

Des propos qui avait poussé l'actuel entraîneur des Girondins de Bordeaux à réagir. "Je rappelle le contexte : quand les président me demandent de prendre l’équipe, elle est 17e, sur dix matches sans victoire et a perdu 5-0 dans le derby à domicile, a tenu à rappeler Jean-Louis Gasset. J'ai dit aux présidents qu’il fallait renforcer l’équipe. Après, il fallait trouver des hommes. Des hommes que je connaissais, obligatoirement. Ils sont venus donner un coup de main... On a perdu deux matchs en six mois et fait une série de 13 rencontres sans défaite." L'ASSE était revenue de très loin et avait même décroché une qualification en Ligue Europa.

L'ex-coach aura rapporté 100 millions d'euros à l'ASSE

Pourtant, comme le précise But!, le passage de Jean-Louis Gasset a également eu des répercussions financières positives. "On a fait débuter William Saliba, Wesley Fofana, Charles Abi...", avait ajouté le coach de Bordeaux. Soit quasiment 70 millions d'euros de ventes cumulées avec les deux premiers cités, partis à Arsenal et Leicester City. Il faut ajouter à cela le transfert de Rémy Cabella au Rubin Kazan pour 13 millions d'euros, ainsi qu'un autre chèque du même montant pour les droits TV de la Ligue Europa. Au total, avec les 800 000 euros de la vente de Jorginho à Ludogorets, le total avoisine les 100 millions. Un joli pactole pour l'ASSE.

Mais Jean-Louis Gasset, qui avait promis de balancer sur Sainté avant le match contre son équipe, a préféré parler de ses bons souvenirs stéphanois. "En 35 ans, je n’ai connu que trois clubs avec une telle ambiance : Montpellier, Paris et Saint-Étienne. À l’ASSE, je ne suis resté que dix-huit mois mais j’ai connu une aventure humaine incroyable avec un public comme il n’en existe pas beaucoup en Europe", a raconté Gasset en conférence de presse, avant la rencontre de ce mercredi soir (21h), pour la 15e journée de Ligue 1.













