OM : La clause secrète entre Dimitri Payet et sa direction

Publié le 16 décembre 2020 à 18:00

Dimitri Payet s'est longuement exprimé dans les colonnes de L'Equipe, au matin de la rencontre entre l'OM et le Stade Rennais, ce mercredi (21h) à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Le Marseillais n'a esquivé aucun sujet, parlant de son poids, de ses performances et profitant même de la tribune donnée pour mettre de nouveau un tacle à Rudi Garcia. Il a aussi fait d'intéressantes révélations sur son nouveau contrat et son avenir à l'Olympique de Marseille.

Aucun problème entre Payet et Eyraud

Dimitri Payet, à 33 ans, a allongé son bail à l'OM cet été. Le Réunionnais est lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024 et, dans un entretien accordé à L'Equipe, il a balayé les rumeurs d'un clash avec le président olympien, Jacques-Henri Eyraud. "On en peut pas être d'accord sur tout, il le sait, a expliqué le meneur de jeu de l'OM. On a négocié des contrats avec le club. Mais on ne s'est jamais tiré dans les pattes. Pour ma prolongation cet été, on a trouvé un accord en même pas une semaine. C'est pas une période évidente. Il y a ce Covid-19, un club en difficulté financière, notamment à cause de ça mais aussi pour des raisons plus anciennes. Certaines discussions n'ont pas été faciles. Chacun fait aujourd'hui la part des choses. On est très tranquille avec le président, pas de soucis là-dessus."

Un accord entre l'OM et Dimitri Payet

Aucun souci, au point que Dimitri Payet a trouvé un accord très intéressant pour son avenir, en échange d'un salaire qui évolue à la baisse pendant deux saisons. "Vous mettez mon salaire de base tous les ans dans la presse (plus de 500 000 euros brut mensuels). Vous divisez par deux la première année (celle en cours) et vous enlevez 30% la seconde (la saison prochaine). J'avais une demande en contrepartie, c'est que je suis continuer après ma carrière à avoir un rôle et une influence importante dans le club (dans l'optique un jour de devenir directeur sportif). J'en avais marre aussi, à chaque fin de saison, d'avoir des discussions avec la famille. Est-ce que je vais en Chine, en Arabie Saoudite, au Qatar ? J'aurais pu y gagner plus d'argent mais ma femme avait déjà eu du mal à l'acclimater à l'Angleterre. Mes enfants grandissent et ils ont besoin de se fixer quelque part. Je voulais aussi une petite Marseillaise (sa fille est née le 20 novembre). On est bien ici." Dimitri Payet est donc bien parti pour s'inscrire dans la durée du côté de l'OM.













Par Matthieu