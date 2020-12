Stade Rennais : L'énorme confidence de Niang sur son avenir

Publié le 17 décembre 2020 à 08:15

Proche d’un départ vers l’AS Saint-Étienne lors du dernier mercato, M'Baye Niang est finalement resté au Stade Rennais. L’attaquant du SRFC s’est prononcé sur son avenir après la victoire contre Marseille.

M'Baye Niang a tranché pour le mercato hivernal

Fort d’une deuxième saison réussie avec le Stade Rennais, M'Baye Niang avait vertement exprimé le désir de quitter le club. Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille, c’est vers l’AS Saint-Étienne que l’attaquant sénégalais était proche de signer cet été. Mais faute d’accord avec ses agents, le Sénégalais est retourné à Rennes. Après le succès du SRFC contre l’OM, le joueur a assuré avoir « amplement digéré » l’échec de son prêt à l’ASSE. Il s’inscrit désormais sur la durée avec le Stade rennais. « Pour moi, je suis là pour toute la saison [...] Je ne suis pas concerné par le mercato hivernal. Un départ cet hiver de Rennes est totalement exclu », a confié l’international sénégalais (23 sélections/4 buts).

Un retour en grâce au Stade Rennais ?

Suite à son départ avorté à Saint-Étienne, M'Baye Niang avait indiqué qu’il allait se battre pour reprendre sa place de titulaire. Avec la blessure de son concurrent Serhou Guirassy, le natif de Meulan enchaîne les rencontres avec le Stade rennais. Il a même retrouvé des sensations suite à son but inscrit contre l’OGC Nice lors de la dernière journée, sa première réalisation de la saison. « Mon état d’esprit est très bon, je récupère, le coach me fait confiance, j’enchaîne les matches. Le but à Nice m’a fait du bien pour la confiance », a assuré l’avant-centre de 26 ans.













Par Ange A.