ASSE : À Saint-Etienne, un bonheur n'arrive jamais seul !

Publié le 17 décembre 2020 à 12:00

L'ASSE a enfin mis fin à la série noire de onze matchs sans victoire. L’AS Saint-Étienne a infligé une défaite aux Girondins à Bordeaux (2-1), lors de la 15e journée de Ligue 1. Pierre Ménès a souligné quelque chose de spécial dans cette précieuse victoire.

ASSE : Ménès apprécie les buts « magnifiques » de Nordin et Neyou

Cela faisait trois mois que l'ASSE n’avait plus gagné de match en Ligue 1. L’équipe de Claude Puel était dans une spirale très négative depuis le 17 septembre et leur victoire sur l’OM (2-0). Les Verts avaient néanmoins commencé à entrevoir le bout du tunnel, en mettant fin à la série négative de 7 défaites consécutives, par trois matchs nuls de suite. Et au bout de leur détermination et abnégation, ils sont parvenus à renouer avec la victoire. Et de fort belle manière, car l’AS Saint-Étienne est allée chercher les trois points à Bordeaux sur le terrain des Girondins. Plus entreprenants, les Stéphanois ont ouvert le score par Arnaud Nordin (1-0, 15e), mais de sont fait rejoindre grâce à un but de Ui-jo Hwang (1-1, 24e). L'ASSE a repris l’avantage suite à un but de la recrue estivale Yvan Neyou (2-2, 75e).

Dans son commentaire sur le succès des Stéphanois, Pierre Ménès a souligné la splendeur de leurs buts. Il a noté sur son blog que l'AS Saint-Étienne s’est imposé à Bordeaux « dans un match assez agréable, avec deux buts merveilleux ». Il estime que « la frappe d’Arnaud Nordin et la volée d’Yvan Neyou sont magnifiques ». « Cela faisait quelque temps qu’on voyait des progrès chez les Verts, les voilà récompensés », a-t-il signalé.

Calendrier de l'AS Saint-Étienne avant la trêve

Grâce aux trois points engrangés à Bordeaux, l'ASSE a gagné une place au classement. Elle est passé du 15e au 14e rang. Une grosse bouffée d'oxygène pour Claude Puel et son équipe longtemps plongée dans un grand doute. Mais ils ne sont pas encore tirés d’affaire ! Les Verts doivent maintenant enchaîner, afin de s'éloigner de la zone rouge de relégation. Ils affronteront le Nîmes Olympique à Geoffroy-Guichard, le dimanche 20 décembre (21h), puis l'AS Monaco dans la Principauté, le mercredi 23 décembre, avant la trêve hivernale.













Par ALEXIS