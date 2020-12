Bordeaux – ASSE (1-2) : Enfin le soulagement pour Claude Puel

Publié le 17 décembre 2020 à 00:00

L’AS Saint-Étienne s’est imposée sur la pelouse des Girondins de Bordeaux mercredi (1-2). Claude Puel a affiché sa satisfaction après la précieuse victoire de l’ASSE.

Trois mois après, l’ASSE renoue avec le succès

Fin de la disette pour l’AS Saint-Étienne. Mercredi, l’ASSE a dominé les Girondins de Bordeaux (1-2) au Matmut Atlantique lors de la 15e journée de Ligue 1. Les réalisations stéphanoises sont signées Arnaud Nordin (15e) et Yvan Neyou (75e). Hwang Ui-Jo (24e) a été le buteur côté bordelais. Avec cette victoire, Saint-Étienne met fin à une triste série en championnat. Avant d’affronter les Girondins, les Verts restaient sur une série de 11 matchs sans victoire en Ligue 1 : 4 nuls et 7 défaites. Ce succès confirme surtout le léger mieux des hommes de Claude Puel. Ceux-ci restaient sur trois nuls consécutifs après une série de 7 défaites de rang. Le coach de l’ASSE s’est réjoui de ce succès en Gironde.

Claude Puel respire après Bordeaux

Après la rencontre l’entraîneur stéphanois a salué la performance de ses poulains. Selon lui, ils ne sont pas allés voler cette victoire. « Elle fait du bien. Ça faisait longtemps qu’on était sevrés de joie. C’est mérité. On a fait un match plein. Les joueurs sont récompensés de leur état d’esprit et de leur investissement », a déclaré Claude Puel cité par Sud Ouest. Actuel 14e du championnat, l’AS Saint-Étienne va tenter d’enchaîner dimanche lors de la réception du Nîmes Olympique. « Maintenant c’est une victoire à l’extérieur mais il faut enchaîner. Dimanche, contre un concurrent direct, ce sera crucial. On verra la suite. C’est trois points, il nous en manque beaucoup », a poursuivi le technicien castrais. Avant-derniers de Ligue 1, les Crocos ont été battus à domicile (0-2) mercredi par l’OGC Nice.













Par Ange A.