OM : Le carton rouge de Gueye au SRFC ne passe pas du tout

Publié le 17 décembre 2020 à 18:00

L'OM s’est incliné devant le Stade Rennais (2-1) au Roazhon Park, mercredi soir. Les Marseillais ont fini le match à 10 contre 11, suite à l’expulsion du buteur du jour Pape Gueye. Dans son analyse, Rolland Courbis estime que l’arbitrage a influencé le résultat de la rencontre.

OM : L'expulsion de Gueye a tout changé, selon Courbis

Le Stade rennais a mis fin à la série de l'OM (7 victoires d’affilée) grâce à son succès (2-1) sur les Phocéens réduits à 10 pendant près d’une heure de jeu. Les Rennais ont en effet renversé les Phocéens. Menant (1-0, 24) grâce à un but de sa jeune recrue Pape Gueye, l’Olympique de Marseille a sombré en seconde période. Hamari Traoré a égalisé d’abord pour les Bretons (1-1, 63e) et Adrien Hunou leur a donné la victoire (2-1, 83e). Entre-temps l’auteur du but de l'OM avait été exclu (36e). Averti dès l’entame du match (11e) pour avoir retenu Eduardo Camavinga par le bras, Pape Gueye a écopé d’un second carton jaune, pour un coup de coude à M'Baye Niang.

La décision de Clément Turpin est contestée par Rolland Courbis, ex-entraîneur des Olympiens, dans son commentaire sur la défaite de ces derniers. « On peut considérer que l’expulsion est sévère », a-t-il glissé sur RMC Sport, en soutenant que l’exclusion du milieu défensif marseillais « a été le tournant du match ». « Quand on sait que tu vas priver une équipe d’un joueur jusqu’à la fin du match aussi tôt, c’est quand même difficile d’expulser un joueur comme ça. Et ce n’est pas forcément que pour ce match de l'OM. Il y a d’autres matchs ou cela se passe comme ça et c’est regrettable », a martelé le technicien et consultant sportif.

Courbis a aimé les Marseillais en première période

En dehors de l’arbitrage décrié, Rolland Courbis assure que l'OM a montré un bien meilleur visage face au stade rennais, surtout en première période. « On a vu depuis le début de la saison des matchs laborieux de l'OM qui se terminaient par des victoires. Ce mercredi, le point positif pour moi, même s’il y a défaite, c’est le visage qu’ils ont montré en première période », a-t-il souligné.













Par ALEXIS