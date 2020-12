PSG Mercato : Coup de maître, Paris va signer un énorme espoir

Publié le 17 décembre 2020 à 19:00

Le PSG, en battant le FC Lorient (2-0), a repris la deuxième place de Ligue 1 à l'OL. Mais les Parisiens doivent surtout réfléchir à la prochaine importante échéance du club, en février contre le FC Barcelone, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En ce sens, Leonardo étudie plusieurs pistes au mercato dont une particulièrement intéressante en Argentine.

Le mercato hivernal du PSG est bel et bien lancé

Le PSG veut se renforcer avant la phase finale de la Ligue des champions qui débutera par une double confrontation en huitièmes de finale contre le FC Barcelone. Sous la pression de l'entraîneur Thomas Tuchel, mais aussi de ses joueurs, Leonardo devrait s'activer lors du mercato hivernal. Kylian Mbappé, notamment, a fait part de sa volonté de voir l'effectif s'améliorer pour atteindre les objectifs du club. Le directeur sportif brésilien a plusieurs pistes en tête, notamment les milieux de terrain de l'Inter Milan, Nicolo Barello et Christian Eriksen. Paul Pogba, en difficulté à Manchester United, est également dans le viseur du Paris SG. Les champions de France tentent toujours d'attirer dans leur filet le gardien de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma, tandis que Neymar continue de glisser le nom de ses compatriotes à l'oreille de Leonardo.

Une pépite argentine dans le viseur du PSG

En défense, la blessure de Juan Bernat a entraîné un véritable problème au poste de latéral gauche. Son remplaçant, demandé en toute fin de mercato par Thomas Tuchel, n'est jamais vraiment arrivé, provoquant l'ire du coach allemand à l'encontre de Leonardo. Car Mitchel Bakker et Layvin Kurzawa ne sont pas considérés comme de solides solutions au poste de l'Espagnol. Ainsi, le directeur sportif du PSG chercherait activement un latéral gauche au mercato hivernal. Et Leonardo semble avoir trouvé son bonheur en Argentine. Selon la presse locale, notamment AM810 et la journaliste Lorena Gago, "des émissaires du PSG sont en Argentine et suivent de près Francisco Ortega, qui a un contrat à Vélez jusqu'en juin 2021". Le joueur de 21 ans est considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste. Mais Lorena Gago précise que "le joueur veut rester et est en pourparlers pour prolonger". Mais l'attrait du PSG Francisco Ortega pourrait changer la donne et une prolongation permettrait à Vélez Sarsfield d'augmenter le prix de vente du joueur, évalué à seulement 2,5 millions d'euros. Avec une offre de contrat convaincante, le PSG pourrait aussi engager le joueur gratuitement au mercato estival.













Par Matthieu