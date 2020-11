PSG Mercato : Neymar propose un coup à 60M€ à Leonardo !

Publié le 26 novembre 2020 à 09:40

S'il n'a toujours pas prolonger, Neymar compte bel et bien continuer l'aventure avec le PSG. C'est la tendance du moment pour le Brésilien qui aurait récemment assuré Leonardo de son amour du club et de sa volonté d'y remporter la Ligue des champions. Neymar a même promis de donner un coup de main sur le mercato, ce qu'il a commencé à faire.

Neymar et le PSG main dans la main

Le dossier occupe le devant de la scène au PSG. La prolongation de Neymar, dont le contrat prend fin en juin 2022, n'est toujours pas officielle. Tout comme celle de son compère de l'attaque, Kylian Mbappé. La question d'un nouveau bail parisien pour le Français se pose sérieusement. Le n°7 a de plus en plus des envies d'ailleurs et ses conditions pour un renouvellement sont plus compliquées à accepter pour le PSG que celles du Brésilien. En effet, ce dernier a récemment clamé son amour du Paris SG et son envie d'y poursuivre sa carrière, en remplissant leur but commun : remporter la Ligue des champions, que Neymar veut véritablement offrir à Paris. Ainsi, en plus d'avoir assuré Leonardo de sa prolongation, la star brésilienne aurait proposé son aide pour les futurs mercato à Leonardo. Avec son influence et un carnet d'adresses long comme le bras, la proposition de Neymar ne serait pas tombée dans l'oreille d'un sourd, et les premières cibles de l'ancien Barcelonais viennent d'être révélées.

Le PSG se tourne vers Everton sur conseil du Brésilien

Les bonnes recommandations de Neymar poussent Leonardo à se tourner vers Everton, selon le média espagnol Don Balon. Le club anglais, sous les ordres de Carlo Ancelotti, a connu un très bon début de saison, mais s'enlise depuis quatre matches sans succès. Neymar verrait, lui, d'un très bon oeil l'arrivée de son compatriote Richarlison. L'attaquant de 23 ans, arrivé chez les Toffees en 2018 a joué 87 sur les bords de la Mersey pour 33 buts et 8 passes décisives. Parfois employé à gauche, il peut évoluer au poste d'Angel Di Maria mais également en pointe. Une telle arrivée pourrait provoquer le départ de l'Argentin au mercato d'été, au terme de son contrat. Mais le PSG devra débourser environ 60 millions d'euros pour s'offrir Richarlison, auteur de 4 buts et une passes décisive cette saison. Le Brésilien pourrait donc être la première arme de Neymar pour remporter la Ligue des champions dès 2022. Richarlison ne devrait pas rester insensible aux appels du pied de son capitaine en équipe nationale. À voir si Leonardo suivra les conseils de sa star.













Par Matthieu