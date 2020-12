ASSE Mercato : Un serial buteur s'éloigne de Saint-Étienne

Publié le 18 décembre 2020 à 02:15

En panne sur le plan offensif, l’AS Saint-Étienne espère recruter un attaquant cet hiver. Intéressé par Islam Slimani, l’ ASSE pourrait voir l’attaquant de Leicester City s’envoler vers une destination surprise.

L’ ASSE en quête d’un attaquant

Avec 14 buts en 15 matchs, l’AS Saint-Étienne dispose de l’une des plus faibles attaques de Ligue 1. Raison pour laquelle l’ ASSE voudrait s’offrir un renfort offensif lors de la prochaine fenêtre des transferts. Selon But Football Club, Claude Puel voudrait notamment d’un avant-centre « physiquement imposant » cet hiver. À ce sujet, Islam Slimani, dont le nom est régulièrement associé aux Verts, semble remplir les cases du technicien castrais. L’attaquant algérien présente en prime une situation contractuelle intéressante. Il est en effet en fin de contrat à Leicester City. Le joueur de 32 ans n’entre pas dans les plans de Brendan Rodgers. Le technicien britannique ne l’a lancé qu’une fois cette saison (19 minutes contre Aston Villa, défaite 0-1). Seulement, comme le note Foot Mercato, le buteur international (69 sélections/39 buts) devrait s’envoler vers une destination surprise.

Slimani vers une destination exotique ?

Le média en ligne indique en effet qu’Islam Slimani pourrait poser ses valises dans le Golfe où il intéresserait plusieurs clubs. La raison serait davantage économique. Le salaire de l’attaquant représente un véritable obstacle pour l’ ASSE et ses autres prétendants. Bien que tricard à Leicester, l’Algérien perçoit des émoluments annuels estimés à 3 millions d’euros. Un montant hors de portée pour Saint-Étienne et les autres clubs européens intéressés par le buteur.













Par Ange A.