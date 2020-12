FC Nantes Mercato : Fabio, une excellente nouvelle au FCN

Publié le 18 décembre 2020 à 22:00

Pour une nouvelle, celle officialisée par le FC Nantes ces dernières heures et qui concerne Fabio est une vraie bonne nouvelle. Le club resté sur 3 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites vient de consolider ses acquis.

Ça continue pour Fabio au FC Nantes

Le FC Nantes et Fabio ont décidé de poursuivre l'aventure. Les deux parties ont paraphé un nouveau contrat ce vendredi 18 décembre sur les bords de l’Erdre. L’arrière latéral a prolongé son contrat pour une année supplémentaire avec les Canaris. Il n’a pas caché sa joie de rempiler avec le club qu’il a rejoint en juillet 2018. « Je suis très content de pouvoir poursuivre mon aventure au FC Nantes. J’aime le Club, les supporters, la ville. Avec ma famille, nous nous sentons vraiment bien ici », a confié le Brésilien avant d'ajouter : « Après une saison très particulière pour moi l’an dernier, le club m’a beaucoup aidé pour préparer mon retour cette année. Ce soutien de tous les instants a beaucoup joué dans ma décision finale ».

Pour rappel, Fabio s’était blessé au genou (rupture du tendon rotulien) et opéré en octobre 2019. Il avait ainsi manqué toute la saison dernière écourtée par la covid-19.

Fabio, « c’est une décision très forte de poursuivre avec le FCN »

Pour l'ancien joueur de Manchester United, sa nouvelle signature « est une preuve de confiance commune entre la Direction du Club et lui ». « C’est une décision très forte que de poursuivre avec le FC Nantes », a précisé le joueur de 30 ans avant de se prononcer sur la saison des Canaris. « Ce n’est pas facile », a-t-il admis au sujet de la période sportive difficile que travers le club Jaune et Vert et son président Waldemar Kita. « Maintenant, je me dois de mettre toute mon expérience au service de l’équipe pour l’aider du mieux possible. On doit travailler dur, se focaliser sur des petits détails qui nous empêchent de nous imposer pour repartir de l’avant le plus rapidement possible », a déclaré le N°2 du FCN.













Par ALEXIS