Nice - OL : Rudi Garcia évoque les retrouvailles avec Gouiri

Publié le 19 décembre 2020 à 07:30

L’ OL se déplace sur la pelouse de l’ OGC Nice ce samedi pour la 16e journée de Ligue 1. Avant ce choc, Rudi Garcia s’est exprimé sur ses retrouvailles avec Amine Gouiri.

Un Nice – OL particulier pour Rudi Garcia

Accroché à domicile (2-2) par le Stade brestois lors de la dernière journée, l’Olympique lyonnais va tenter de rebondir ce samedi. L’ OL affronte l’OGC Nice sur la pelouse de l’Allianz Rivera. Une victoire permettra à Lyon de prendre (provisoirement) la première place du championnat en attendant le choc entre Lille et Paris dimanche. Cette rencontre contre Nice sera également particulière pour Rudi Garcia. Il va retrouver en face Amine Gouiri vendu aux Aiglons cet été. Le coach lyonnais est excité à l’idée de revoir son ancien poulain. « Je suis très content de ce qui lui arrive. Il a du temps de jeu à Nice et il en fait bon usage. Beaucoup trop de concurrence pour Amine ici. J’ai toujours loué l’état d’esprit de ce garçon. On le reverra avec plaisir, on le saluera », a déclaré l’entraîneur de Lyon selon les propos rapportés par Foot Mercato.

Gouiri, une bonne pioche pour Nice ?

Barré par la concurrence à l’ OL, Amine Gouiri a décidé de rejoindre l’OGC Nice. La drection des Aiglons a investi 7 millions d’euros pour s’attacher les services du titi lyonnais. Lequel s’est engagé pour quatre saisons, soit jusqu’en 2024. L’ailier de 20 ans effectue de bons débuts avec le club azuréen. Il compte déjà 8 réalisations, dont 4 en Ligue Europa, et 3 passes décisives en 19 matchs. Formé à Lyon, le jeune attaquant a disputé 15 matchs avec l’équipe première sans se montrer décisif. Il a donc franchi un palier avec Nice, bien que le Gym n’occupe que la 11e place du championnat.













Par Ange A.