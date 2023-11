Évoquant la situation actuelle de l’OL, son ancien club, Oumar Solet a dénoncé la gestion des jeunes joueurs du club rhodanien.

OL : Oumar Solet se dit épanoui au RB Salzbourg

Pour le média Foot Mercato, Oumar Solet (23 ans) est revenu sur son passage à l’OL, d’abord chez les jeunes puis dans l’équipe professionnelle. Il regrette de n’avoir pas eu sa chance avec l’équipe engagée en Ligue 1. Il assure qu’il était pourtant prêt pour s’imposer dans le groupe lyonnais. Le jeune défenseur s’étonne du fait qu’on ne lui a pas accordé du temps de jeu. Selon lui, il « pensait que l'OL est un club qui fait jouer les jeunes », quand il est arrivé entre Rhône et Saône. Se demandant pourquoi il n'a pas joué à Lyon, il a déclaré : « ce n’est pas vraiment à moi qu’il faut poser la question. J’étais vraiment prêt et disponible ».

Transféré par l'OL du RB Salzbourg en janvier 2020 contre 4,5 M€, Oumar Solet est aujourd’hui un joueur majeur au sein du club autrichien. Cette saison, il a été titulaire 7 fois sur 8 en Bundesliga (championnat de l’élite) et a disputé 3 matchs en Ligue des champions avant sa blessure aux ischio. Le joueur formé à Laval est donc épanoui à Salzbourg. « Tout ce que je n’ai pas eu l’occasion de faire sur le terrain à l’OL, c’est ce que je fais à Salzbourg à présent. Je n’ai vraiment rien à regretter », se réjouit-il.

Oumar Solet : « l’OL a perdu beaucoup de bons et jeunes joueurs »

Pour finir, Oumar Solet a critiqué la politique de l’Olympique Lyonnais. Il estime que le club perd beaucoup de jeunes joueurs trop tôt. Il insiste sur le fait que ce sont le plus souvent « de bons et jeunes joueurs ». « C’est un peu décevant pour un club qui a formé beaucoup de jeunes », a-t-il fait remarquer ensuite. L’arrière central a cité les exemples des joueurs de sa génération, notamment Pierre Kalulu (AC Milan), Amine Gouiri (Stade Rennais) et Melvin Bard (OGC Nice). « On aspirait vraiment à réussir à l’OL. Je pense qu’on aurait eu une bonne génération à Lyon », a regretté le natif de Melun (Seine-et-Marne).

Pour rappel, Oumar Solet a fait seulement 4 apparitions avec l’équipe professionnelle de Lyon, toutes compétitions confondues. Il avait été recruté au Stade Lavallois en janvier 2018, d’abord sous la forme d’un prêt, avant son transfert définitif en juillet 2018, d’une valeur de 1,45 M€.