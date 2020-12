ASSE : Un attaquant glisse un conseil à Puel avant Nîmes

Publié le 19 décembre 2020 à 02:10

L’ ASSE a signé sa première victoire en trois mois mercredi contre Bordeaux. Arnaud Nordin croit connaître la recette pour enclencher une bonne dynamique pour le reste de la saison.

Le message d’Arnaud Nordin à Claude Puel

Il aura fallu attendre trois et douze rencontres pour voir l’AS Saint-Étienne signer une nouvelle victoire en championnat. Mercredi, l’ ASSE a dominé les Girondins de Bordeaux (1-2). Une victoire qui met fin à une série de 11 matchs sans succès pour le club ligérien. Buteur contre le FCGB, Arnaud Nordin a passé un message à l’endroit de son entraîneur. Pour l’attaquant stéphanois, Claude Puel ne doit pas négliger l’apport des cadres. Cette saison, le technicien castrais a davantage misé sur les jeunes sans que les résultats ne suivent. « On a besoin de tout le monde. Des jeunes avec leurs fougues. Et des anciens avec leurs expériences. Je pense que c’est un bon mélange et qu’on va remettre ça en marche pour remonter au classement », a indiqué le joueur au micro de Téléfoot durant l’émission « Au cœur des clubs ».

Un message entendu par le coach de l’ ASSE ?

Ces derniers mois, Claude Puel a accordé une place importante aux jeunes à l’ ASSE. Certains cadres comme Trauco, Khazri ou encore Boudebouz ont notamment été poussés vers la sortie pour l’entraîneur des Verts. Avec les mauvais résultats du club et les blessures, le coach des Verts a progressivement intégré ces indésirables à son groupe. La victoire contre Bordeaux confirme ainsi que le club se porte mieux. Avant de battre les Girondins, Saint-Étienne a connu une série de sept défaites de rang. Avec les retours de ces joueurs, le club a ensuite enchaîné trois nuls en championnat avant de dominer le FCGB. Reste à savoir Claude Puel composera toujours avec ce groupe hétérogène, surtout à l’approche du mercato d’hiver.













Par Ange A.