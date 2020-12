OM : Le geste de classe d'André Villas-Boas après Reims

Publié le 20 décembre 2020 à 07:00

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul contre le Stade de Reims samedi (1-1). Déçu du résultat et dans le viseur de la presse, André Villas-Boas s’est illustré par un geste de charité après le match.

André Villas-Boas veut se faire pardonner

L’Olympique de Marseille a vécu une semaine compliquée. Mercredi, l’OM a vu sa série de six victoires consécutives en championnat s’estomper contre le Stade rennais. Le SRFC a dominé Marseille (2-1) pour mettre fin à cette série. Après ce revers, André Villas-Boas avait proféré des menaces à l’endroit d’un journaliste de La Provence qui l’avait interpellé suite aux mauvais résultats du club en C1. Samedi, le club phocéen a concédé le match nul au Vélodrome (1-1) contre le Stade de Reims. Cette fois, le coach marseillais a voulu se faire pardonner après son coup de gueule envers le journaliste. En conférence de presse, le Portugais a salué le confrère en question avant de lui remettre un maillot de l’OM.

Le mea culpa d’AVB après le nul contre Reims

Outre cet acte isolé, André Villas-Boas a également évoqué la rencontre contre le Stade de Reims. Une nouvelle fois, le coach de l’OM reconnaît son tord suite au mauvais résultat de son équipe. « C’est un coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le vestiaire […] Mes décisions n’ont pas fonctionné aujourd’hui. Maintenant, on a quatre jours pour se reposer. Le problème, c’est la fatigue mentale », a déploré l’entraîneur marseillais. Celui-ci regrette également le manque de réalisme de ses poulains. « On a eu des opportunités en première mi-temps. Cela a été plus dur quand ils ont marqué leur but. On a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps mais il y a beaucoup de frustration », a regretté le Portugais. Après deux matchs sans victoire, Marseille va tenter de relever la tête mercredi contre Angers.













Par Ange A.