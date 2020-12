OM Mercato : Un numéro 9, priorité de l'Olympique de Marseille !

Publié le 11 décembre 2020 à 20:00

Malgré les bons résultats de l' OM en Ligue 1, la Ligue des champions a révélé des points défaillants à combler au prochain mercato. André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, va recruter un numéro 9 pour renforcer efficacement son équipe.

OM : Waddle n'est pas surpris par l'élimination de Marseille

L’OM a bel et bien deux visages cette saison. L’un bien pâle en Ligue des champions et l’autre brillant en Ligue 1. Les Olympiens sont sortis de la campagne européenne avec 5 défaites en 6 matchs disputés. Dernier du groupe (C), ils n’ont pas pu accrocher une place en 16e de finale de la Ligue Europa. Les marseillais ont été coiffés par l’Olympiakos, l’équipe la plus faible du groupe à priori, pour le billet qualificatif pour la C3. Se prononçant sur l’élimination de l’Olympique de Marseille, Chris Waddle ne s'est pas montré surpris par la rapide fin de parcours des Phocéens. « L’ OM est à sa place dans ce groupe », a-t-il estimé dans La Provence.

Dans son analyse, l’ex-joueur de l'Olympique de Marseille (1989-1992) indique que les protégés de Villas-Boas n’ont pas fait ce qu’il fallait pour se qualifier. « Quand vous arrivez dans les trente derniers mètres, vous devez saisir vos occasions. [...] Il suffisait de battre l'Olympiakos deux fois ou de faire un nul à la place de la défaite (1-0) en Grèce pour aller en Ligue Europa... », a-t-il expliqué.

3 joueurs, dont un N°9 à recruter

Chris Waddle (60 ans) a conseillé au propriétaire de l' OM, Frank McCourt, d’investir dans le recrutement, pour une meilleure performance en Ligue des champions la saison prochaine. Selon lui, si l’Olympique de Marseille « veut progresser dans cette compétition », ses dirigeants « devront acheter deux ou trois joueurs de haut niveau ». Et la priorité serait « de trouver un numéro 9 qui ne joue pas dans son club ». D'après l’ex-joueur devenu consultant sportif, « l'OM a besoin d'un attaquant qui plante 25 buts par saison ». Un profil clairement identifié.













