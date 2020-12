ASSE Mercato : Un flop pourrait partir dès janvier

Publié le 21 décembre 2020 à 10:30

La saison 2020-2021 de l'ASSE en Ligue 1 est pour le moins compliquée. Quatorzièmes au lendemain de la seizième journée de championnat, les Verts n'ont également pas été inspiré lors du mercato d'été. Justement, une mauvaise pioche estivale devrait plier bagage pour le plus grand plaisir des dirigeants stéphanois.

L'ASSE cherche une porte de sortie pour Retsos

L'AS Saint-Etienne réalise jusque-là une bien mauvaise saison. Pointant à une triste quatorzième place, les hommes de Claude Puel semblent relever la tête. Ayant connu une série de sept défaites, dont une sur la pelouse du rival lyonnais, l'ASSE reste néanmoins sur cinq matchs sans défaite et l'a notamment emporté la semaine dernière au Matmut Atlantique de Bordeaux (1-2). Souvent minés par leurs problèmes défensifs, les Stéphanois n'ont jamais pu compter sur Panagiotis Retsos, défenseur grec qu'ils avaient réussi à faire venir en prêt du Bayer Leverkusen. Plombé par les pépins physiques, le joueur de 22 ans n'est apparu que deux fois, lors des défaites face à Metz et Nice.

Un club grec sur les rangs

Flairant le mauvais coup, l'ASSE, qui devrait être actif dans le sens des arrivées lors du mercato d'hiver, compte bien se débarrasser de ce qui s'apparente pour l'instant à un flop. Cela tombe bien car selon le média grec Sportime, l'Olympiakos serait interéssé à un retour de Retsos, qui avait porté le maillot du champion de Grèce en titre lors de la saison 2016-2017. Déjà à la recherche d'un défenseur central droitier, la vente de Retsos ferait un grand bien aux finances stéphanoises. En effet, l'ASSE prend en charge une partie conséquente du salaire du joueur prêté par Leverkusen. Avant de partir, Panagiotis Retsos aura l'occasion de faire changer d'avis ses dirigeants car il devrait être de la partie pour la réception du PSG le 6 janvier prochain, à la différence d'un cadre des Verts qui devrait être absent face aux récents finalistes de la Champions League.













Par Chemssdine