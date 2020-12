ASSE : Un premier forfait acté pour le choc contre le PSG

Publié le 21 décembre 2020 à 09:00

L’année 2021 va débuter par un gros choc pour l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE recevra le PSG à Geoffroy-Guichard lors de la 17e journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Claude Puel devra composer sans un élément essentiel.

Claude Puel sans une pépite contre le PSG

Vainqueur des Girondins de Bordeaux (1-2) mercredi, l’AS Saint-Étienne n’a pas réussi à enchaîner dimanche contre le Nîmes Olympique. Malgré les réalisations d’Harold Moukoudi (8e) et Arnaud Nordin (63e), l’ ASSE s’est contentée d’un nul (2-2) contre le club gardois. Contre les Crocos, Yvan Neyou a écopé d’un carton jaune en fin de rencontre. Il s’agit du troisième carton pour le milieu de terrain camerounais en l’espace de 10 matchs. Le milieu de 23 ans manquera la réception du Paris Saint-Germain le 6 janvier 2021. Son absence constitue un véritable coup dur pour Claude Puel.

Neyou, un indispensable pour l’ ASSE ?

Arrivé en prêt cet été et définitivement recruté en cours de saison, Yvan Neyou est l’une des satisfactions du dernier mercato. Le milieu de terrain s’est imposé comme un titulaire de l’effectif de Claude Puel. Il a disputé 14 matchs de Ligue 1 cette saison, dont 13 en tant que titulaire. Il compte également un but et autant de passe décisive. Son absence sera préjudiciable à l’ ASSE contre le PSG. Il s’était déjà révélé contre cet adversaire lors de la finale de la Coupe de France perdue en juillet. Privé de Neyou, Claude Puel peut espérer récupérer certains blessés pour la réception de Paris. Il s’agit notamment de Paganiotis Retsos et Gabriel Silva.













Par Ange A.