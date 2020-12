ASSE : Encore une bouée de sauvetage pour Denis Bouanga

Publié le 21 décembre 2020 à 14:00

Claude Puel, coach de l'ASSE, a laissé Denis Bouanga sur le banc de touche, face au Nîmes Olympique (2-2), dimanche. Entré après l’heure de jeu, le polyvalent attaquant est resté muet comme depuis le 3e match de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 cette saison. À l'instar de certains de ses partenaires, Arnaud Nordin a apporté son soutien au Gabonais.

ASSE : Nordin vole au secours de Denis Bouanga

À l’issue du match nul entre l'ASSE et le Nîmes Olympique, au stade Geoffroy-Guichard, Arnaud Nordin a défendu Denis Bouanga. En panne sèche, ce dernier est sous le feu des critiques des supporters stéphanois ces derniers jours. La recrue estivale 2019 de l’AS Saint-Étienne n’a plus inscrit le moindre but depuis le 17 septembre 2020. Depuis la victoire contre l’OM, l’ailier gauche a pourtant disputé 13 matchs de Ligue 1, mais sans être décisif. C’est d’ailleurs sans surprise que Claude Puel ne l’a pas retenu dans son équipe de départ, face au Nîmes Olympique, lors de la 16e journée du championnat.

Denis Bouanga était finalement entré en jeu à la 62e minute à la place de Romain Hamouma, alors que l'ASSE était menée (2-1). Finalement, Arnaud Nordin qui a permis aux Stéphanois d’arracher le point du match nul, en égalisant (2-2, 63e). À l’issue de la rencontre, ce dernier a volé au secours de son coéquipier en manque de réussite. « Je suis très proche de Denis Bouanga. C’est quelqu’un qui est en manque d’efficacité, mais il faut souligner qu’il se procure des occasions », a fait remarquer le jeune joueur à l’AS Saint-Étienne. « Il faut ce but qui lui fera du bien. Il ne faut pas oublier que l’année dernière c’est lui qui nous porte sur son dos », a rappelé Arnaud Nordin.

De meilleur buteur à flop ?

Transféré de Nîmes en juillet 2019, Denis Bouanga a été le meilleur buteur de l'ASSE, la saison dernière. Il avait marqué 10 buts pour 3 passes décisives en 26 matchs disputés lors de l’exercice 2019-2020 tronqué. Lors de la saison présente, son compteur est bloqué à 2 buts en 15 apparitions, depuis trois mois. Dès lors, le joueur de 26 ans est au centre des critiques des supporters du club ligérien. Notons qu’il a été recruté contre un chèque de 4,5 M€, hors bonus. De ce fait, le staff technique et le public des Verts sont impatients de le voir décisif, afin d'aider l'équipe de Puel à retrouver la première moitié du classement.













Par ALEXIS