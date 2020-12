OM : Des tensions au sein de l'effectif de Villas-Boas ?

Publié le 21 décembre 2020 à 18:00

Suite au nul concédé par l'OM face au Stade de Reims (1-1), Florian Thauvin avait sévèrement critiqué le jeu des Marseillais. Revenu sur les critiques de l’ailier, André Villas-Boas n’est pas du tout d’accord avec lui.

OM : Villas-Boas répond aux critiques de Thauvin

Florian Thauvin n’était pas du tout content du jeu produit par l'OM, face au Stade de Reims, samedi, au Vélodrome. Tenu en échec (1-1) sur leur terrain, les Marseillais n’ont rien proposé à part un jeu trop latéral selon Florian Thauvin. « On a la possession du ballon, c'est bien. Mais à un moment donné, on ne prend jamais de risques… », avait-il fait remarquer sur la chaîne Téléfoot. « C’est un résultat mérité, c'est tout ! Beaucoup de choses ne vont pas. On joue trop latéral, trop vers l'arrière, la dernière passe, ça ne va pas, il n’y a pas assez de mouvement… », avait insisté le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille.

Dans sa réaction aux propos de Florian Thauvin, André Villas-Boas estime qu’il a fait ses déclarations, à chaud et sous le coup de la frustration. Sinon, lui n’est pas d’accord avec la critique de son joueur. « Il (Florian Thauvin) a parlé d’une frustration personnelle, mais je ne suis pas tout à fait d’accord avec ses déclarations », a répliqué le patron du staff technique des Phocéens, ce lundi, dans des propos rapportés par RMC. « On ne pouvait pas faire grand-chose parce que c’était fermé. On a déjà fait ce type de tactique. Quand tu ne trouves pas les espaces, c’est dur. Il faut conserver le ballon et trouver le bon moment. Attendre. Quand les joueurs clés comme lui et Dimitri Payet ne trouvent pas les espaces, c’est plus dur pour eux. Et ils deviennent un peu plus frustrés », a-t-il expliqué, tout en indiquant qu’il a eu un échange avec le N°26 de l'OM. Au final, André Villas -Boas avoue qu’il « était content de ne pas perdre ce match ». Car, souligne-t-il, "le jeu était trop ouvert et on prenait des contre-attaques. Ça aurait pu faire 2-1 (pour Reims) ».

Déplacement à Angers avant la trêve hivernale

Les Marseillais restent sur une défaite contre le Stade Rennais (1-2) et évidemment un nul contre Reims. Ils sont toujours 4e au classement , mais ont désormais 5 points de retard sur le leader le LOSC. Lors de la dernière journée, avant la trêve hivernale, les Olympiens affrontent Angers SCO (9e), ce mercredi (21h), au stade Raymond Kopa. Florian Thauvin et ses coéquipiers devront démontrer qu'ils peuvent jouer autrement que de façon latérale, afin de renouer avec la victoire pour l'OM avant Noël.













Par ALEXIS