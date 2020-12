LOSC Mercato : Létang va avoir l'occasion de tenir sa parole

Publié le 22 décembre 2020 à 15:30

À peine arrivé au LOSC, Olivier Létang va voir sa parole mise à l'épreuve. Lors de son intronisation à la tête du club, en lieu et place de Gérard Lopez, l'ancien président du Stade Rennais a déclaré vouloir bâtir la meilleure équipe possible. Mais les clubs européens lorgnent maintenant les joueurs de Christophe Galtier et Olivier Létang va être mis au défi de les retenir.

Olivier Létang a posé ses principes pour le LOSC

Lors de la conférence de presse le présentant officiellement comme le nouveau président du LOSC, Olivier Létang a posé les jalons de sa gouvernances. "Le projet est sportif. Il se repose sur trois piliers : avoir un club fort et performant au niveau sportif, avoir un équilibre économique. Le troisième volet est social et sociétal. Le LOSC a une communauté fantastique, qui vit le club", a résumé Létang. "L'idée est d'avoir la meilleure organisation possible. On a parlé avec Christophe Galtier sur les choses qui marchaient, les choses à améliorer. On échange beaucoup. Notre position est d'avoir la meilleure équipe possible d'ici la fin de saison et donc de ne pas être obligé de vendre des joueurs. Le challenge est donc sportif. Je suis très très heureux d'avoir Christophe Galtier au LOSC. Il a un contrat qui court jusqu'en 2022. On va en discuter dans les semaines qui viennent. La volonté, c'est qu'il continue."

De nombreuses sollicitations pour les Lillois

Olivier Létang va pouvoir prouver très vite qu'il compte bien garder une équipe compétitive jusqu'à la fin de la saison de Ligue 1. En effet, plusieurs joueurs du LOSC sont convoités dès le mercato hivernal et il ne sera pas facile de les retenir. Car Liverpool a mis les deux pieds dans le plat avec sa volonté de recruter Renato Sanches. "Selon nos informations, le départ de Renato Sanches dès janvier n’est plus exclu. On se rappelle qu’une offre de 70 millions d’euros avait été réalisée cet été par un club anglais pour recruter l’international portugais", écrivait La Voix du Nord il y a quelques jours. Footmercato a aussi révélé que les Reds étaient sur un autre Lillois, Sven Botman : "Liverpool a bel et bien fait part de son intérêt au représentant du joueur et l'a contacté durant le mois de novembre. Rappelons que les Reds ont perdu leurs deux habituels titulaires Van Dijk et Gomez pour de longs mois, et qu'ils sont friands de joueurs au profil costaud." Enfin, c'est Boubakary Soumaré qui, selon TodosFichajes, pourrait filer du côté du Benfica. Trois joueurs essentiels à Christophe Galtier, dont les départs seraient une petite catastrophe pour un LOSC toujours leader de Ligue 1.













Par Matthieu