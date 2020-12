PSG Mercato : Tuchel insiste pour un grand nom en défense

Publié le 23 décembre 2020 à 13:10

Pour le renfort en défense centrale du PSG, Antonio Rüdiger est l’une des pistes associées au club de la capitale. À quelques jours de l’ouverture du mercato de l’hiver, Le Parisien révèle que Thomas Tuchel est toujours intéressé par les services de son compatriote en manque de temps de jeu à Chelsea.

PSG : Tuchel garde les yeux sur son compatriote Rüdiger

Le PSG est en quête d’un défenseur central depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea l’été dernier. De grands noms, notamment Kalidou Koulibaly ou encore Antonio Rüdiger ont été évoqués lors du marché estival 2020, mais sans suite. Cet hiver encore, le nom du dernier revient en tête de liste. Selon le quotidien francilien, Thomas Tuchel « n’a donc pas changé d’avis et souhaite toujours recruter son compatriote ». La source précise par ailleurs que « le dossier paraît tout aussi compliqué qu’il y a quelques semaines, car « le PSG ne dispose pas assez de liquidités parce qu’il ne vend pas beaucoup ». Parlant de ventes, le Paris Saint-Germain a mis Julian Draxler (27 ans) sur le marché, à six mois de la fin de son contrat. Néanmoins, la tendance sur l'avenir du milieu offensif allemand va plutôt dans le sens d'un départ libre en juin 2021.

Antonio Rüdiger à Paris pour 25 M€ ?

Antonio Rüdiger (27 ans) est sous contrat à Chelsea jusqu’en juin 2022. Son tarif sur le marché est estimé à 25 M€ par Transfermarkt. L’arrière allemand est cependant confronté à une forte concurrence. Il est effet barré par Thiago Silva et Kurt Zouma, les titulaires en défense centrale des Blues. Il est également mis en concurrence avec Andreas Cristensen (24 ans) et Fikayo Tomori (23 ans). Cette saison, il a fait une seule apparition en Premier League et 4 en Ligue des champions, soit 382 minutes de jeu cumulées.













Par ALEXIS