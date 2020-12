OM Mercato : Coup de pression de Villas-Boas pour Thauvin

Publié le 12 décembre 2020 à 10:45

Le dossier Florian Thauvin est une épine dans le pied de la direction de l’ OM à l'approche du mercato hivernal. Son contrat prenant fin en juin 2021, il pourrait dès janvier signer un précontrat avec le club de son choix, un cas de figure qui inquiète André Villas-Boas.

OM : Villas-Boas évoque le cas Florian Thauvin

L’ OM peut décider de transférer Florian Thauvin dès cet hiver à défaut de prolonger son contrat. Autrement, le joueur offensif quittera le club gratuitement en juin prochain. L’attaquant sera bientôt libre de s’engager avec le club de son choix dès janvier 2021, à 6 mois de la fin de son contrat. Face à cette situation bizarre que n'arrivent pas à régler les dirigeants sportifs du club, André Villas-Boas s'est montré préoccupé. Il l’a ouvertement exprimé en conférence de presse. « La situation contractuelle de Florian Thauvin n'aide pas. J'ai passé le message à la direction », a-t-il révélé. « On va voir ce qu'on peut faire, voir la meilleure décision à prendre », a ajouté l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Florian Thauvin vendu cet hiver pour sauver le club ?

Il faut souligner que l' OM a un gros souci financier accentué par la pandémie de coronavirus et les droits TV non payés par le diffuseur de la Ligue 1 Mediapro. Le propriétaire Frank McCourt a décidé de ne plus injecter d'argent dans les caisses du club. Il compte sur des transferts pour combler les pertes. Florian Thauvin est l’un des joueurs marseillais avec la belle cote sur le marché des transferts. Sa valeur est estimée à 32 M€ par Transfermarkt. L’OM pourrait donc réaliser une bonne opération sur une éventuelle vente de son N°26 cet hiver.

Pour rappel, ce dernier est revenu au Vélodrome en juillet 2017, en provenance de Newcastle, grâce à un transfert définitif d’un montant de 11 M€.













Par ALEXIS