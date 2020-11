OM : Le Covid-19, source des ennuis de Marseille selon Sousa

Publié le 23 novembre 2020 à 18:30

Contrairement à la saison dernière, l’ OM peine à briller cette saison. Daniel Sousa, assistant d’André Villas-Boas, a confié à La Provence les véritables raisons des contre-performances de l’Olympique de Marseille.

L’ OM dans le dur cette saison

Arrivé sur le banc de l’ OM fin mai 2019, André Villas-Boas s’était rapidement imposé par des résultants probants. Après 28 journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a fini deuxième à la suite de l’arrêt prématuré du championnat. Mais personne ne doutait de la qualité apportée par le technicien portugais en terme de jeu. Cette saison, c’est pourtant une écurie olympienne inquiétante qui évolue tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions.

En championnat l’ OM (18 points) est 6e avec deux matchs en moins après 11 journées. En cas de victoire lors de ces deux matchs en retard (contre le RC Lens et l’OGC Nice), les Marseillais pourraient se hisser sur le podium. Mais c’est surtout la détermination des joueurs et le style de jeu prôné par André Villas-Boas qui interpellent. Les supporters ne sentent plus les joueurs aussi motivés que la saison dernière et les choix tactiques de l’entraîneur olympien ne sont pas toujours judicieux. En Ligue des champions, c’est la catastrophe. Après sept ans d’absence, le grand retour de la formation marseillaise à la compétition européenne est loin de tenir toutes ses promesses. À l’issue des trois premiers matchs de la phase de poules, l’ OM est dernier de son groupe, avec trois défaites, aucun but marqué et sept buts encaissés. Comment expliquer que l’Olympique de Marseille soit passée d’une équipe séduisante la saison dernière à un club méconnaissable cette saison ?

Daniel Sousa évoque plusieurs raisons

Répondant à cette question, le fidèle assistant d’André Villas-Boas a d’abord estimé qu’ « on ne peut pas comparer avec la saison dernière pour plusieurs raisons ». Selon Daniel Sousa, le coronavirus est à la base du déclin de l’ OM cette saison. Et l’homme de 36 ans de détailler : « La préparation, la quantité de matches, les joueurs testés positifs, les reports, l'absence du public... Si les supporters avaient été là contre Manchester City, ils nous auraient poussés ». Le coach adjoint a enfin déclaré : « Pour un club comme l'OM, plus que tout autre en France, c'est difficile. Ça nous affecte beaucoup à mon avis. »













Par JOËL