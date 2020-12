Tottenham Mercato : Mourinho veut faire venir ce Ballon d'Or !

Publié le 23 décembre 2020 à 15:55

Entraîneur d'une équipe de Tottenham qui réalise une belle saison jusque ici, José Mourinho ne manque pas d'idée pour améliorer encore son effectif. Le technicien portugais aurait jeté son dévolu sur un joueur du Real Madrid afin de rendre son entrejeu meilleur.

Luka Modric de retour à Tottenham ?

Culminant au sommet de la Premier League il y a seulement quelques semaines, Tottenham enchaîne les déconvenues dernièrement. Avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs, les Spurs perdent de précieux points et pointent désormais à la sixième place du championnat anglais. Pour remédier à ce trou d'air, José Mourinho souhaite améliorer la qualité intrinsèque de son milieu de terrain. L'ancien coach de l'Inter ou encore de Chelsea souhaiterait tout particulièrement faire venir Luka Modric, dont le contrat le liant avec le Real Madrid expire en juin. Agé, il a fêté ses 35 ans en septembre, le Ballon d'Or 2018 présente l'avantage de déjà connaître le club car il y a joué de 2008 à 2012. Selon The Sun, la transaction est possible dès cet hiver et le club du nord de Londres s'alignerait sur les prétentions salariales du joueur formé au Dinamo Zagreb.

Les Spurs avancent leurs pions sur d'autres dossiers

Revenu en grâce du côté du Real Madrid, l'international croate (130 sélections) est l'un des joueurs fétiches de Zinedine Zidane et bénéficie du statut de titulaire inamovible du côté de la capitale espagnole. C'est pourquoi Tottenham négocie en parallèle sur d'autres joueurs pouvant améliorer son milieu de terrain. Ainsi, selon le Mundo Deportivo, les Spurs seraient prêts à casser leur tirelire pour Marcel Sabitzer. Une somme de 50 millions d'euros est évoquée par le média catalan pour s'attacher les services du milieu autrichien du RB Leipzig. Alors que Tottenham devrait également vendre l'un des ses indésirables au milieu de terrain, José Mourinho persiste et signe pour avoir un nouveau joueur dans son entrejeu. Alors Modric, Sabitzer ou bien même Fellaini, ancien chouchou du Special One à Manchester United et récemment évoqué par Voetbal24, qui sera le nouveau milieu de Tottenham ? Réponse lors du mercato d'hiver...













Par Chemssdine