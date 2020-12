PSG Mercato : Leonardo dépose 4 offres pour le même joueur

Publié le 22 décembre 2020 à 10:00

Le PSG va probablement opérer quelques changements dans son effectif à l'occasion du mercato hivernal. La direction du club francilien souhaite réaliser une paire de bonnes ventes dans les semaines à venir, mais Leonardo cherche aussi à renforcer l'équipe et la qualité de la profondeur de banc pour bien figurer en Ligue des champions au printemps.

Mercato : le PSG s'active et réactive

Gangrené par les blessures dues au rythme infernal imposé aux équipes européennes depuis le début de la saison, le PSG souhaite allonger la profondeur de l'effectif en vue des prochaines échéances du club sur la scène internationale. Mais Leonardo, sous l'impulsion de Nasser al-Khelaïfi, doit réaliser quelques ventes au mercato hivernal. Plusieurs joueurs ne seront ainsi pas retenus si une belle offre se présente pour le Paris SG. Julian Draxler, dont le contrat prend fin en juin 2021, Leandro Paredes ou encore Idrissa Gueye font partie des possibles partants. L'avenir d'Angel Di Maria et de Keylor Navas est également un sujet d'interrogations. Certains cadres du PSG, qui avaient tiré la sonnette d'alarme concernant la faiblesse du recrutement estival, espèrent que ces départs vont permettre au club de faire venir, dès janvier, des renforts plus expérimentés.

Leonardo veut vraiment convaincre une piste privilégiée

C'est notamment le cas de Dele Alli, le milieu offensif de Tottenham. L'Anglais ne semble plus entrer dans les plans de José Mourinho, qui l'a laissé de côté à l'occasion de la rencontre entre les Spurs et Leicester. Alors que le président du club londonien, Daniel Levy, avait mis son veto à un départ du joueur de 24 ans cet été, les choses semblent avoir changé depuis, face aux choix de l'entraîneur portugais. Selon le Daily Telegraph et le Daily Mail, la porte à un départ de Dele Alli au mercato d'hiver est grande ouverte. Mais plutôt sous forme de prêt. Ainsi, les médias anglais rapportent que le PSG et Leonardo s'apprêtent à formuler... une quatrième offre pour Dele Alli ! En effet, les Parisiens auraient déjà tenté leur chance à trois reprises dans un passé assez proche. D'autres clubs anglais sont sur le coup, notamment Everton et Newcastle United, mais les dirigeants de Tottenham préféreraient voir leur joueur prêté hors de Premier League. La proposition du PSG pourrait donc cette fois être acceptée et pallier un départ de Julian Draxler voire Angel Di Maria.













Par Matthieu