PSG Mercato : 20 à 30 millions d'euros assurés cet hiver

Le PSG va faire un peu de ménage dans ses rangs cet hiver et le mercato qui débute dans quelques jours devrait permettre au club parisien de faire entrer quelques millions d'euros dans ses caisses. Plusieurs joueurs ont été placés sur une liste de potentiels partants si une offre intéressante se présente et l'un d'eux intéresse fortement l'Italie et la Serie A.

L'Inter Milan et la Juventus sur un milieu parisien

Après une première phase de Ligue des champions compliquée pour le PSG, mais conclue avec brio grâce à trois succès finaux, Thomas Tuchel a un meilleur regard sur son effectif. L'entraîneur parisien, qui pestait au début de saison sur le mercato faiblard de Leonardo, a fait contre mauvaise fortune bon coeur, avec les performances satisfaisantes de Moise Kean et Rafinha. Cependant, certains membres de l'équipe parisienne ne trouvent pas grâce à tous les yeux au sein du club. C'est notamment le cas de Leandro Paredes, placé sur la liste des joueurs avec un bon de sortie au mercato hivernal. L'Argentin est l'un des joueurs qui comptent parmi les moins nécessaires à Thomas Tuchel, ou du moins l'un des plus facilement remplaçable. Il possède une belle valeur marchande compte tenu de son âge (26 ans) et de son contrat au PSG qui court jusqu'en juin 2023.

25 millions d'euros dans les caisses du PSG

Le départ de Leandro Paredes se fait de plus en plus sentir. L'Italie voudrait bien rapatrier un joueur qui connait bien la Serie A pour avoir évolué au Chievo Vérone, à Empoli et à l'AS Roma. Récemment, la Juventus Turin avait fait part de son intérêt pour l'Argentin. C'est désormais l'Inter Milan qui est sur les rangs, selon la très sérieuse Gazzetta dello Sport. Antonio Conte apprécie le profil du joueur, même si les dirigeants intéristes aimeraient convaincre Renato Sanches. Mais le Portugais du LOSC est convoité par Liverpool avec qui il semble difficile de lutter. La solution Leandro Paredes apparait comme toute trouvée, alors que le PSG s'intéresse à Christian Eriksen, très en difficulté en Lombardie. Cependant, l'Inter serait prêt à déposer une offre sèche de 25 millions d'euros pour le mercato hivernal. Pour Nasser al-Khelaïfi, qui souhaite qu'une paire de ventes soient réalisées pour compenser les pertes liées au Covid-19, devrait logiquement pousser à un départ de Leandro Paredes.













