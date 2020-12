PSG-OL : Neymar triste soliste, Paqueta au top, les notes

Publié le 14 décembre 2020 à 10:10

Le PSG a subi sa quatrième défaite de la saison en Ligue 1, la seconde sur sa pelouse, dimanche soir face à l'OL (0-1) en clôture de la 14e journée de championnat. Face aux joueurs de Rudi Garcia, ceux de Thomas Tuchel sont passés à côté de leur match, retombant dans leurs travers individualistes alors que les Lyonnais ont affiché solidarité et solidité lors de ce PSG-OL.

Le PSG retrouve le Neymar qu'il n'aime pas

Neymar avait pourtant montré un niveau étincelant lors des précédents matches du PSG, à Manchester United (2-1) et contre Istanbul Basaksehir (5-1). Jeu simple, dribbles précis, sens du collectif... Mais face à l'OL (0-1), le Paris SG a retrouvé un Neymar soliste, individualiste et ne parvenant pas à faire la différence seul. "Le Neymar des mauvais soirs", écrit L'Equipe, "peu inspiré" et en échec au dribble. "Cela a généré pour lui une frustration qui s'est manifestée par une longue prise de ben avec Dubois". Malheureusement pour le Brésilien, il a quitté ce PSG-OLsur une civière dans les derniers instants après un tacle non maîtrisé de Thiago Mendes.

Neymar n'a pas été le seul à rater son match PSG-OL. Un Angel Di Maria "discret", un Moise Kean qui "a peu existé", un Mitchel Bakker "perdu dès que ça alait vite", un Leandro Paredes "au rendement très limité" et un Presnel Kimpembe qui a retrouvé ses "moments d'absence" ont tous été crédités d'un 3/10 dans les colonnes de L'Equipe. C'est bien toute la colonne vertébrale du PSG qui est passée à côté de son match. Comble de malchance, le Paris SG a perdu Abdou Diallo dès la demi-heure de jeu, en plus de Neymar, sur blessure. "Un grand pas en arrière" pour l'équipe selon Thomas Tuchel, "surpris", qui s'attendait à "un match de très haute qualité", ayant finalement été "très bas".

PSG-OL : Paqueta au top, Mendes solide

L'OL a de son côté fait un match sérieux à Paris, accélérant et emballant le jeu à bon escient, tout en restant solides défensivement. Le PSG n'a cadré qu'une seule frappe dimanche, son plus faible total sur un match de Ligue 1 à domicile depuis le début de l'ère qatarienne en 2011. Au milieu, Lucas Paqueta a eu "une activité de mort de faim et un état d'esprit de boxeur", écrit le quotidien sportif. "Catalyseur du milieu", il "a permis à l'OL d'être dans le bon sens". Thiago Mendes a aussi livré une très bonne performance, dont il restera malheureusement l'image de ce mauvais tacle sur Neymar dans les arrêts de jeu. Avant cela, il fut "utile aussi bien offensivement que défensivement (...), toujours là où il fallait." Enfin, Memphis Depay, le leader lyonnais, a été un ton en dessous de ses coéquipiers à l'occasion de ce PSG-OL.

PSG-OL : les notes des joueurs

Les notes du PSG selon L'Equipe : Navas (6/10) - Florenzi (5), Diallo (non noté, Kehrer 5), Danilo (6), Kimpembe (3), Bakker (3) - Di Maria (3), Paredes (3), Verratti (4) - Kean (3), Neymar (3).

Les notes de l'OL selon L'Equipe : Lopes (6/10) - Dubois (7), Marcelo (6), Denayer (7), Cornet (6) - Paqueto (8), Th. Mendes (7), Aouar (7) - Kadewere (7), Depay (4), Toko Ekambi (6).













Par Matthieu