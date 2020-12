FC Barcelone Mercato : Shkodran Mustafi en approche !

Publié le 23 décembre 2020 à 19:40

Shkodran Mustafi vit ces derniers jours à Arsenal. Barré par la concurrence dans le club londonien, l'agent du joueur allemand est aujourd'hui au FC Barcelone pour y entamer les négociations avec le Barca.

Le FC Barcelone avait besoin d'un défenseur pour 0 €

Elle est loin la période durant laquelle Mustafi était l'un des meilleurs défenseurs allemands et remportait la coupe du Monde. En 2020, l'ancien défenseur de la Sampdoria compte ses minutes à Arsenal et est contraint de se contenter de bouts de matchs. A Barcelone, l'hécatombe frappe le secteur défensif du Barca qui voit Gérard Piqué indisponible pour de longs mois quand Samuel Umtiti met du temps à revenir à son niveau d'antan. Alors certes Mingueza et Araujo montrent l'étendue de leurs talents mais le board barcelonais souhaite apporter de l'expérience à leur arrière-garde. Après avoir essayé d'approcher Joel Matip ou encore Antonio Rudiger, les dirigeants du FC Barcelone semblent avoir choisi Mustafi, alors que l'Europe s'arrache un autre défenseur des Gunners.

L'agent de Mustafi annonce le début des discussions

Gratuit dans six mois, le défenseur allemand est l'une des seules pistes crédibles vu les finances catalanes au plus mal. Pouvant être libéré de son contrat dès cet hiver, le droitier de 28 ans présente aussi l'avantage d'avoir évolué en Espagne, du côté de Valence entre 2014 et 2016. Pour toutes ces raisons, le joueur est intéressant pour le Barca qui aurait lancé les discussions selon les dires de l'agent du joueur, Emre Ozturk, au micro de Spox : "Je ne suis pas à Barcelone à cause de Yusuf Demir (espoir turc de 17 ans évoluant au Rapid Vienne), mais à cause de Shkodran Mustafi d'Arsenal, que nous représentons également." Des déclarations qui entérinent donc un départ du joueur de Londres, ne reste plus qu'à voir l'évolution des tractations entre les deux clubs mais tous les voyants semblent au vert pour voir Shkodran Mustafi devenir un joueur du FC Barcelone dans le futur.













Par Chemssdine