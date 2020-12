ASSE Mercato : Nouvelle annonce de Puel après le nul à Monaco

Publié le 24 décembre 2020 à 07:30

L’ ASSE a concédé un nouveau match nul mercredi contre l’AS Monaco. Tout en relevant les carences de son équipe, Claude Puel s’est exprimé sur le besoin de renforts au mercato.

Les regrets de Claude Puel après le nul contre l’AS Monaco

L’AS Saint-Étienne termine l’année sur un nul. Mercredi, l’ ASSE n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2) sur la pelouse de l’AS Monaco. Il s’agit du sixième match consécutif sans défaite de Sainté. À noter que Denis Bouanga a mis fin à sa disette de trois mois sans marquer contre Monaco. L’attaquant gabonais a donné l’avantage aux siens sur penalty après l’égalisation de Mathieu Debuchy. Mais la défense stéphanoise n’est pas parvenue à conserver cet avantage. Chose qui irrite Claude Puel. « Ce soir, on a concédé deux buts casquette, largement évitables. Il y a donc beaucoup de frustration dans le vestiaire », a indiqué le coach stéphanois cité par Le Figaro. L’entraîneur des Verts déplore également le manque de réalisme de ses attaquants. « Il faut progresser dans les zones de vérité. Car on a vendangé. Maintenant, j'espère qu'on va bien récupérer pendant les fêtes et qu'on va revenir avec le même état d'esprit. On a montré beaucoup de caractère », a déclaré le Castrais.

Les attentes de l’ ASSE au mercato

Après la rencontre, Claude Puel s’est aussi prononcé sur le prochain mercato. Le coach de l’ ASSE a fait part de son besoin de renfort. « On aimerait apporter un plus. Parce que je considère que depuis mon arrivée, je n’ai jamais pu recruter et être actif [sur le marché]. Je me suis toujours appuyé sur les forces vives du club », a indiqué le technicien. Reste à savoir quel(s) poste(s) l’entraîneur stéphanois veut pourvoir. Avec les carences affichées en défense, renforcer ce secteur sera (sans doute) l’une des priorités des Verts en janvier.













Par Ange A.