ASSE : Claude Puel ne sent pas concerné par le mercato d'hiver

L'ASSE va tenter de conclure une année 2020 compliquée avec une victoire, mais ça ne sera pas chose facile sur la pelouse de l'AS Monaco, mercredi (21h). Après, il faudra sans doute se pencher sur le mercato, mais Claude Puel a déclaré ne pas se sentir concerné par le marché des transferts pour le moment.

Face à l'AS Monaco, l'ASSE encore affaiblie

Pour son déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1, l'ASSE fera face aux absences de Wahbi Khazri, indisponible "minimum trois semaines" selon Claude Puel, dans des propos rapportés de la conférence de presse par le site Evect. Retsos, Moueffek et Silva manquent toujours à l'appel. "On fera face à la suspension d'Harold Moukoudi, a ajouté l'entraîneur des Verts. On s'adaptera à la situation, ce sera une défense remaniée, donc forcément différente. Celui qui le remplacera amènera ses qualités."

Le coach de l'AS Saint-Etienne a aussi évoqué son gardien numéro un, Jessy Moulin, critiqué ces derniers temps, alors que le litige avec Stéphane Ruffier a ressurgi ce mardi. "On a eu des moments moins bien et Jessy Moulin a été comme ses coéquipiers très affecté par la mauvaise passe de l'équipe. On a eu jusqu'à huit défenseurs blessés à un moment donné, cela a modifié le comportement de l'équipe. Jessy a des responsabilités. Il assume. Il est numéro un, il joue, il est appelé. Quand un joueur joue, je ne demande pas si il a pris la mesure", a lâché Claude Puel.

Les Verts vont mieux, sans mercato...?

"On est en dette de points par rapport à ce qu’on produit, constate l'entraîneur de l'ASSE. Depuis le match de Lille, on montre des choses. Malgré la période de défaite que l'on a vécu, on a reconstruit sur du jeu et des intentions, on a remis des fondamentaux en place. On est sur ce que nous voulons faire." Claude Puel est revenu sur le nul contre Nîmes (2-2), un concurrent direct : "Le dernier match moins convaincant ? Cela dépend de quel côté on se place. On a eu des situations, de bonnes choses, mais il y a également des couacs, du relâchement. C'est paradoxal."

Pour trouver de la stabilité à l'ASSE, Claude Puelne compte pas sur le mercato hivernal. "Le mercato n'est pas ouvert, il ne nous concerne pas. On a ce dernier match à Monaco et derrière notre pensée sera sur la récupération pendant la trêve. Je ne crois pas au Père Noël, même si les fêtes nous feront du bien. On s’adaptera à cette courte pause. On vit une saison très particulière. Elle le sera encore", a-t-il fait remarquer. "Je n'impose rien à mes joueurs (pour les fêtes, ndlr). On a éveillé les joueurs aux mesures sanitaires. Nous sommes l'un des clubs le plus performant sur la mise en place de ces mesures. Les joueurs se sont adaptés et font attention. Je suis sur que ce sera encore le cas pendant les fêtes."













