OL : D'excellentes nouvelles de Moussa Dembélé après Nantes

Publié le 24 décembre 2020 à 08:15

Moussa Dembélé, blessé, n’a pas pris part au nouveau succès de l' OL face au FC Nantes (3-0). Rudi Garcia, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, a donné des nouvelles de son attaquant après la rencontre de la 17ème journée de Ligue 1.

Moussa Dembélé va mieux malgré son forfait lors de OL - FC Nantes

L’Olympique lyonnais partage le titre de champion d’hiver avec le LOSC. Mercredi, Lyon a dominé le FC Nantes (3-0) au Groupama Stadium pour sa dernière sortie de l’année. Privé de Moussa Dembélé, Rudi Garcia s’en est remis à Karl Toko Ekambi (4e), Tino Kadewere (37e) et Lucas Paqueta (44e) pour dominer le FCN. Après le succès des siens, le coach de l’OL a donné des nouvelles de Dembélé. L’avant-centre lyonnais s’est cassé le bras mardi à l’entraînement. Son entraîneur a révélé qu’il a été opéré avec succès. « Moussa Dembélé s’est fait opérer hier et ça s’est bien passé. On ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité mais on espère qu’il ne sera pas trop longtemps absent », a confié le coach rhodanien.

Quelles solutions pour Garcia ?

Malgré l’absence de Moussa Dembélé, Rudi Garcia n’a pas du souci à se faire. Il dispose actuellement du trio d’attaque le plus prolifique du top 5 européen. La « KTM » composée de Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere et Memphis Depay compte déjà 24 buts cette saison. De même, l’entraîneur lyonnais peut aussi s'appuyer sur les jeunes Rayan Cherki et Yaya Soumaré. S’agissant de Dembélé, il connaît une première partie de saison compliquée avec une seule réalisation en 16 apparitions. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il affiche un meilleur visage une fois qu’il effectuera son retour avec les Gones.

Si des rumeurs faisant état de son possible transfert de l' OL au mercato hivernal avaient circulé, sa blessure en cette fin d'année 2020 empêche son changement de club. Rudi Garcia devrait donc retrouver son joueur dans la seconde partie de la saison, une bonne nouvelle lorsqu'on sait que Memphis Depay pourrait rejoindre le FC Barcelone en janvier ou en juin prochain, à la fin de son contrat.













Par Ange A.